18 Şub 2022 - 16:19- Spor G: 18 Şub 2022 - 16:20

Beylikbağı’ndan mutlusu yok     

1.Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile şampiyonluğunu ilan eden Beylikbağı’nda erken bayram coşkusu...
Beylikbağı’ndan mutlusu yok      mask

1.Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile şampiyonluğunu ilan eden Beylikbağı’nda erken bayram coşkusu yaşanıyor. Bu sezon 40 gol atan ve sadece 9 gol yiyen takım önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek. Yeşil beyazlılar bugün oynayacağı Beylikbağı Karadenizspor maçının ardından şampiyonluğunu kutlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.  
 

18 Şub 2022 - 16:19 - Spor

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