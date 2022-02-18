Beylikbağı’ndan mutlusu yok     

1.Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile şampiyonluğunu ilan eden Beylikbağı’nda erken bayram coşkusu yaşanıyor. Bu sezon 40 gol atan ve sadece 9 gol yiyen takım önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek. Yeşil beyazlılar bugün oynayacağı Beylikbağı Karadenizspor maçının ardından şampiyonluğunu kutlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.

