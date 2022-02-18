“ Önceliğimiz çocuklar ve gençler

Başkan Aygün yönetiminde çocuklar ve gençlere yönelik projelerin hız kesmediği Derince’de yeni spor alanları bir bir hizmete sunuluyor. Gençliğe ve spora yönelik tesislerin hızla hayata geçtiği ilçede Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ve Bahattin Çelik Spor Kompleksi, tamamlanarak kullanıma sunulmuştu. Eğitim ve sporda örnek tesisler olarak hizmet vermeye başlayan bu merkezlerin dışında ilçenin muhtelif noktalarına spor alanları kazandıran Başkan Aygün, bugüne dek 5 ayrı bölgede bu tesisleri hayata geçirdi. Yapılan ilk etap çalışmaları ile Çenedağ Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Hıdır Akdeniz Parkı, Çınarlı Mahallesi Zeki Akkulakoğlu Parkı, Mersincik Mahallesi Girayhan Parkı, Çınarlı Mahallesi Şehit Kubilay Orhan Parkı ve İbni Sina Mahallesi Muhtar Ali Keleş Parkı’na spor sahaları inşa edilerek kullanımına sunulmuştu.

11 yeni spor alanı daha

Çocuklar ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda ilçedeki 11 yeni noktada daha spor alanları oluşturuluyor. İlçede ikinci etap düzenlemeleri ile suni çim futbol sahalarının yapıldığı Çınarlı Mahallesi Hüseyin Gülseven Parkı, Yenikent Mahallesi Barış Manço Sokak Parkı, Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı, Yenikent Mahallesi Araptepe Sokak Parkı, Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak, Çınarlı Mahallesi Bosna Yıldız Parkı, İbni Sina Mahallesi Zorlu Sokak Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi Uzunoğlu Sokak Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi Çenedere Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi İlyas Bayraktutar Parkı ve Yavuz Sultan Mahallesi Mahmut Kılıçdoğan Parkı’nda düzenlemeler büyük oranda tamamlandı. Spor alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün hem yapılan düzenlemelerdeki son durumla ilgili bilgi aldı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Onlar için parklara ve belirlediğimiz noktalara yeni spor alanları inşa ederek çocuklarımızın kendi mahallelerinde güvenle spor yapacakları alanlar oluşturuyoruz” dedi.