18 Şub 2022 - 16:20- Spor G: 18 Şub 2022 - 16:21

Babacar Gueye 11’e

Yarın İstanbul Esenturt Stadı’nda Tuzlaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da kritik maçın hazırlıkları bugün yapılacak ter antrenmanının ardından t...
Babacar Gueye 11’e mask

Yarın İstanbul Esenturt Stadı’nda Tuzlaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da kritik maçın hazırlıkları bugün yapılacak ter antrenmanının ardından tamamlanacak ve yeşil siyahlılar İstanbul’a hareket edecek. Önceki gün Vinsan’da çalışan takımda kırmızı alarm verildi. Balıkesirspor maçında oyuna sonradan giren ve attığı golle 3 puanın kazanılmasında katkı sağlayan Senegalli Gueye antrenmanlarda da oldukça iyi görünüyor. Bu futbolcunun Tuzla maçında 11’de sahadaki yerini alacağı düşünülüyor.

MUHTEMEL 11

Dino bu hafta da dinlenecek ve İstanbulspor maçında hazır olacak, takımla birlikte çalışmalara katılan Musa Nizam’ın ise kadroda yer alacağı düşünülüyor. Öte yandan Pereira da ise önemli bir sorun yok. Buna göre Kocaelispor’un Tuzlaspor karşısında kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum ve Berkay, önlerinde Mandjeck ve İlyas Kubilay, sağda Benhur, solda Rasheed, forvete yakın bölgede Kolovos ve ileride ise Bababar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

18 Şub 2022 - 16:20 - Spor

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