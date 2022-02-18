Sürdürülebilir yarınların arkasında İzocam var” mottosuyla denizlere yelken açan İzocam Yelken Takımı, Schüco BAYK Kış Trofesi’nin ikinci ayağını 2 ödülle tamamladı. Küresel iklim değişikliğine, sürdürülebilirliğin önemine ve iyi yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla denizlere yelken açan İzocam Yelken Takımı, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen Schüco BAYK Kış Trofesi ikinci ayağını 2 ayrı ödülle tamamladı! Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan Schüco BAYK Kış Trofesi’nin ikinci ayağı 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Toplamda 27 teknede yaklaşık 250 sporcunun katıldığı yarışlarda; İzocam Yelken Takımı IRC-B sınıfında ilk gün 2’ncilik, ikinci gün ise 1’incilik ödülünü alarak podyuma çıktı. “Sürdürülebilir yarınların arkasında İzocam var” mottosuyla yelken açan İzocam Yelken Takımı, profesyonel yarışçıların yanında Sailmaster ekibinden temel yelken eğitimi almış İzocam çalışanlarının da dâhil olduğu iddialı bir ekibe sahip.