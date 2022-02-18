Sabri Ekmen Sokak’ta kanalizasyon çalışmaları tamam

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘ Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Sabri Ekmen Sokak’taki çalışmaları da tamamladı. Sabri Ekmen Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaların bitmesiyle projedeki büyük kanalizasyon işleri tamamlanmış oldu.

1000 METRE KANALİZASYON HATTI

Öngörülen tarihten daha hızlı ilerleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında şu ana kadar 1000 metre kanalizasyon hattı, 1000 metre içme suyu hattı, 600 metre de yağmur suyu hattı yeniledi. Proje kapsamında ara sokaklarda çalışmalar sürerken ekipler abone bağlantı çalışmalarına da kısa süre içerisinde başlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladı. Kanalizasyon bağlantılarının ise yüzde 50’si bitti.

ANINDA MÜDAHALE ETTİLER

‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesinin sürdüğü bölgede yağan yoğun yağmur yağışından dolayı caddede oluşan su birikintilerine Fen işleri Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederek esnafı mağdur etmemek adına çalışmalarını gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de çalışmanın yapıldığı alana gelerek ekiplerin başında incelemelerde bulundu. Güreşen ayrıca bölge esnafıyla da sohbet ederek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.