18 Şub 2022 - 17:06- Gündem G: 18 Şub 2022 - 17:08

İzmit Belediyesi vatandaşın sorununu hızla çözüme kavuşturdu

İzmit Belediyesi Whatsapp İhbar hattına, yeraltı çöp konteynırına düşürdüğü kayıp para bildiriminde bulunan Yasin Varen isimli vatandaşın talebine çok kısa sürede yanıt verilerek sorunu çözüme kavuşturuldu

İzmit Belediyesi vatandaşın sorununu hızla çözüme kavuşturdu mask

İzmit Belediyesinin vatandaşların talep ve görüşlerini daha hızlı değerlendirmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veren Whatsapp İhbar Hattı, hızlı koordinasyonu sayesinde vatandaşların takdirini topluyor. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Whatsapp İhbar Hattına Yasin Varen adlı vatandaş Cedit Mahallesi Halit Molla sokakta bulunan yeraltı çöp konteynırına 300 TL parasını düşürdüğünü bildirdi. Kısa sürede sorunu çözülen vatandaş ekiplere teşekkür etti.

“MAĞDURİYETİMİ GİDERDİLER”

Talebin alınmasıyla birlikte yapılan koordinasyon ve Temizlik İşleri Müdürlüğünü ekiplerinin müdahalesiyle parasına kavuşan Varen “ İzmit Belediyesi’nin ihbar hattı olduğunu biliyordum ancak bu kadar kısa sürede sonuç alacağımı tahmin etmemiştim. Hızlı koordinasyon ve müdahaleleriyle mağduriyetimi giderdikleri için Whatsapp ihbar hattı ekibine ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET
Vatandaşların telefonlarındaki Whatsapp uygulaması ile 7 gün 24 saat kendilerine ulaşabildiğini belirten İzmit Belediyesi yetkilileri, İzmitlilerin 0532 166 41 41 numaralı hattı arayarak tüm talep, şikâyet ve önerilerini anlık olarak İzmit Belediyesine bildirebileceklerini belirtti.

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18 Şub 2022 - 17:06 - Gündem

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