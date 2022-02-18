18 Şub 2022 - 17:32- Gündem G: 18 Şub 2022 - 17:34

İzmit Belediyesi Koordinatörleri THK’nın 97’inci yılını kutladı

İzmit Belediyesi koordinatörleri Türk Hava Kurumu’nun 97’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kurumu İzmit Şubesine nezaket ziyareti gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi Koordinatörleri THK’nın 97’inci yılını kutladı mask

İzmit Belediyesi Koordinatörleri saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koordinatörler, STK temsilcilerini ve esnafı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın Türk Hava Kurumu’nun (THK) 97’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kurumu İzmit Şubesine nezaket ziyaretinde bulundu.

BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER

Koordinatörler ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek THK İzmit Şube Başkanı Turgut Duman ve yönetimine başarılar diledi. Başkan Duman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi Koordinatörleri ve Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. Koordinatörler ziyarette THK İzmit Şube Başkanı Turgut Duman’a çiçek takdiminde bulundu.
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18 Şub 2022 - 17:32 - Gündem

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