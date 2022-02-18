Kocaeli’de kadınlar bir araya geldi: Erkek iktidar ve yargının iş birliğiyle vahşice katledildi

Giresun'da Yalı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle kaldığı evin yatak odası kısmında boğazı kesilmiş halde bulundu. Şentürk’ün bıçakla öldürüldüğü tespiti üzerine 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Gökçek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi bugün İzmit Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya platform üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

“ERKEK İKTİDAR VE YARGININ İŞBİRLİĞİYLE KATLEDİLDİ”

Platform adına açıklamayı okuyan Güzide Saatçi şu ifadelerde bulundu; “ Sıla Şentürk’ün katili sadece bir fail değil ataerkil sistemdir. Bugün yine burada her gün katledildiğini duyduğumuz, hayatlarından koparılan kadınların, LGBTİQ+’ların, çocukların hesabını sormak, bir kişi daha eksilmeme sözümüzü yinelemek için bir aradayız. Yasta değil isyandayız. 16 yaşındaki Sıla Şentürk, onu kaçıran ve alıkoyan, onlarca sabıkası olmasına rağmen yargı mercileri tarafından serbest bırakılan, kendisine cinsel istismar uygulayan, Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilmiştir. Sıla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uygulanan danışma tedbiri devam ederken, onu ailesinin yanına, babaannesinin bakımı için geri gönderen kurumların ihmali sonucu, erkek iktidar ve yargının iş birliğiyle vahşice katledildi.

“BU CİNAYETİN SORUMLULULARIDIR”

Kadını ve çocuğu koruyan yasalara göz diken, İstanbul Sözleşmesi’ni siyasi pazarlık meselesi yaparak gayri hukuki bir şekilde sözleşmeyi fesheden iktidar bloğu; çocuk istismarını evlilik yoluyla meşrulaştıran, evlilik yaşının 12’ye düşürülmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı; çocuğu koruyan uluslararası sözleşmeleri ve yasaları uygulamayan yargı mercileri, onu korumayan kolluk kuvvetleri ve bütün bunlardan cesaret alan fail bu cinayetin sorumlularıdır. Sıla’nın öldürülmesinin hemen ardından Balıkesir’de 19 yaşındaki Hazal Alpyörük ve karnındaki 4 aylık bebek Hazal’ın birlikte olduğu erkek tarafından katledildi. Fail Kadir Meşe kim olsa aynısını yapardı dedi. Mersin’de 20 yaşındaki Edanur Candan birlikte olduğu erkek tarafından katledildi. Fail ifadesinde cinayetin nedeninin kıskançlık olduğunu söyledi.

“HALA HAYATTA OLACAKTI”

TÜİK istatistiklerine göre; 2020’de evliliklerin yüzde 2,4’ü kız çocukları ile yapıldı, her 100 kız çocuğundan 6-9’u ilkokula gönderilmedi, 17 yaşın altında 8.271 kız çocuğu doğum yaptı, 5-17 yaş arası kız çocuklarının yüzde 2,6’sı bir işte çalıştı, güvenlik birimlerine ulaşan 77.831 olayın mağduru kız çocukları oldu. 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının yaklaşık yüzde 88’i kendilerinden 4 ila 33 yaş büyük erkeklerle evlendirildi. Bahsi geçen istatistikler resmi evliliklerle ilgili, olup nüfus idaresine bildirilmeyen resmi olmayan çocuk evlilikleri TÜİK kayıtlarına geçmemiştir. Şiddete ve istismara karşı kadınlar ve kız çocukları için bir barikat oluşturan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu etkin biçimde uygulansa, bundan cesaret alan failler kim olsa aynı şeyi yapardı, kıskandım diyerek cinayetle övünemeyecek, Belçika’da müebbetle yargılanırken Türkiye’de salıverilen denizin ve güneşin tadını çıkardığını söyleyen failler cezasız kalmayacak, bu cesareti bulamayacak ve bugün Sıla, Hazal, Edanur ve sayısız çocuk, kadın, lgbtiq+ hala hayatta olacaktı.

“FAİLLERİ CESARETLENDİRMEKTE”

Ataerkil egemen sistemin; eğitimde, medyada, iş yerinde ve gündelik hayatın her alanında yeniden üretildiği Türkiye’de, siyasi iktidarın kadına ve çocuğa karşı işlenen suçları cezasız bırakan mevcut şiddet dili ve politikaları, şiddeti ve ayrımcılığı kurumsallaştırmakta, failleri cesaretlendirmektedir. Aramızdan ayrılan, hayattan koparılan her kadının çocuğun hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşamlarımızı kâbusa, ülkeyi yangın yerine çeviren eşitsizliği, ataerkil tahakkümü sistematik olarak günbegün derinleştiren, altıncı yargı paketiyle medeni kanunu hedef alan siyasi söyleminize, uygulamadığınız yasalara karşı mücadele etmekten, yaşamlarımızı bir bir elimizden alan tüm faillerin, suç ortaklarının karşısında hayatlarımızı savunuyoruz. Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz. Koruyucu, önleyici politikalar acil hayata geçirilsin. Eşit ve özgür bir dünyayı istiyoruz, alacağız.”