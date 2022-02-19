İzmit Belediyesi, istiridye mantarında ikinci seri üretime başladı

‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla hareket ederek üreticiye destek veren İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği mantar üretim tesisi ile çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde protein bakımından zengin istiridye mantarı üretimi ile çiftçiye yeni üretim alanları oluşturuluyor.

2 BİN 900 KİLOGRAM HASAT EDİLDİ

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli ziraat mühendislerinin titiz çalışmalarıyla ilk seri üretim sonucunda 63 günde 2 bin 900 kilogram istiridye mantarı hasat edildi. Ekipler mantar üretim tesisinde ikinci seri üretim için gerekli olan kompostları da yerleştirdi. Üretim hız kesmeden devam ederken hasat edilen ürünler Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edecek.