İzmit Belediyesi, istiridye mantarında ikinci seri üretime başladı

‘Üreten Kent İzmit’ vizyonuyla hareket ederek üreticiye destek veren İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği mantar üretim tesisi ile çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde protein bakımından zengin istiridye mantarı üretimi ile çiftçiye yeni üretim alanları oluşturuluyor.
2 BİN 900 KİLOGRAM HASAT EDİLDİ
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli ziraat mühendislerinin titiz çalışmalarıyla ilk seri üretim sonucunda 63 günde 2 bin 900 kilogram istiridye mantarı hasat edildi. Ekipler mantar üretim tesisinde ikinci seri üretim için gerekli olan kompostları da yerleştirdi. Üretim hız kesmeden devam ederken hasat edilen ürünler Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.