19 Şub 2022 - 10:19- Siyaset G: 19 Şub 2022 - 10:21

DEVA’lı kadınlardan uyarı

DEVA Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gamze Durmaz, eski nişanlısı tarafından katledilen kız çocuğu ve hamile kadın örneklerini vererek, gerekli önlemlerin bir an önce alınması uyarısında bulundu
DEVA’lı kadınlardan uyarı mask

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl teşkilâtı Başkan Yardımcılarından Kadın Politikaları Birim Başkanı Gamze Durmaz, ‘kadın cinayetleri konusunda hükumeti uyardı. Dün yine iki cana mal olan cinayetlerin bir an önce durdurulmasını isteyen Durmaz yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Dün, katilinden ‘nişanlısı’ diye bahsedilen ülkemizde, henüz 16 yaşında bir kız çocuğu olan Sıla Şentürk de katledildi.
Yine dün, 4 aylık hamile 19 yaşındaki Hazal Alpyörük, birlikte yaşadığı kişi tarafından katledildi.
Ve bugün daha kim bilir basına yansımayan, kaç kadınımız katledildiliyor? Hangi birinin adını sayalım? Hangi birine ağlayalım? Hangi birinin ailesine baş sağlığı dileyelim? Nasıl durdurulamayan kanayan bir yaradır bu? Nasıl bir ayıptır bu? Daha ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamaya çalışırken peş peşe gelen acı haberler… Ve bu haberleri sıradanlaştıranlar… Yazıklar olsun...

YETKİLİLERİMİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Kadınlarımıza yönelik şiddet ülkemizde varlığını artıran dozda hissettiriyor. Bu mevcut uygulamalarla belki de görmezden gelinen, söylenmeyen önemli bir toplumsal sorundur. Deva Partisi olarak bir kadını daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Her türlü şiddetle mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hususta devlet yetkililerini ivedi şekilde göreve davet ediyoruz...

Her türlü şiddete karşı toplumsal mücadele seferberliği başlatılmalı, yasaların etkin şekilde uygulanması, şiddete karşı etkili yaptırım ve cezaların verilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi ve sözleşmenin yeniden imzalanması kesinlikle acilen gereklidir.”

# Kadın

19 Şub 2022 - 10:19 - Siyaset

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