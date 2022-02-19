Başkan Hürriyet şiir ve edebiyat alanındaki derneklerle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’de şiir ve edebiyat alanında faaliyet gösteren dernekleri Şehr-i İzmit Kafe’de ağırladı. İzmit Belediyesinin kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmaları paylaşan Başkan Hürriyet, dernek temsilcilerinin fikirlerini dinledi.

“FİKİRLERİNİZİ ALMAK İSTEDİK”

Başkan Hürriyet, “Şehri İzmit Kafe’nin yan tarafındaki tarihi yapıyı Şiir ve Edebiyat Evi olarak hayata geçireceğiz. Hem bu kentin kültürel, tarihsel ve sanatsal değerlerine katkı sunmak üzere bir işlev kazansın hem de sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ev sahipliği yapsın diyerek bu tarihi yapıya Şiir ve Edebiyat Evi olarak fonksiyon yükleyeceğiz. Sizlerin de Şiir ve Edebiyat Evi ile ilgili fikirlerini almak istedik.

“KÜLTÜR VE SANAT İÇİN”

Bizlere bir fikir veya projeyle gelen her kitleye elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da derneklerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen bazı önerileri hayata geçirdik. Kentte kültür, sanat ve edebiyatın gelişmesi için neler yapabiliriz konusunda da sizlerin önerilerini dinlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

FİKİRLERİNİ HÜRRİYET İLE PAYLAŞTILAR

Toplantıya katılan Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Taylan Katak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Alpay Demir ve Alptekin Cevherli, Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, BAYŞAD Derneği Başkanı Dilek Dila Mert, KOŞADER Başkanı Osman Nuri Koçak, KOŞYAZ Başkanı Hacer Alioğlu, Kocaeli Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği Başkanı Mustafa Anayurtlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Ergün ve TOYŞAD Başkanı Gökalp Şentürk kültür ve sanat alanında İzmit’e değer katacak fikirlerini Başkan Hürriyet ile paylaştılar.

ŞİİR VE EDEBİYAT EVİ’Nİ GEZDİLER

Dernek başkanlarının fikirlerini tek tek not alan Başkan Hürriyet, tüm fikirlerin çok değerli olduğunu belirtti. Toplantı sonrası Başkan Hürriyet ile dernek temsilcileri, İzmit Belediyesinin yakın zamanda hayata geçireceği Şiir ve Edebiyat Evi’ni gezdi. Dernek temsilcileri Şiir ve Edebiyat Evi’nin, İzmit’e kültür, sanat ve edebiyat alanına büyük katkılar sunacağına inandıklarını belirtti.