GTÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında yer aldı

Dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralaması 2022’de, dünya genelinde 50 yılın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alındı. Üniversiteler eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi. GTÜ Türkiye sıralamasında en iyi 6’ncı devlet üniversitesi olurken dünya üniversiteleri bazında 401+ bandında yer aldı.

Üniversiteler, Dünya En İyi Genç Üniversiteler Sıralamasında; öğretim (saygınlık, akademik personel ile öğrenci oranı, doktora derecesi verilen/lisans derecesi verilen, akademisyen sayısı, uluslararası gelir) araştırma (saygınlık, araştırma geliri / akademisyen sayısı, yayınlar/akademisyen, atıf sayısı (alan ağırlıklı atıf etkisi), uluslararası görünüm (yabancı öğrenci oranı, yabancı akademisyen oranı, uluslararası ortak yazarlık) ve endüstriyel kazanç (bilgi aktarımı) olmak üzere 5 alanda değerlendirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) de dünya sıralamasında en iyi genç üniversite sıralamasında yerini aldı. GTÜ, Türkiye'de en iyi genç üniversite olarak tüm üniversiteler arasında 10’uncu, devlet üniversiteleri arasında 6’ncı sırada yer aldı. Dünya sıralamasında 1201+ sıralamasında bulunan GTÜ, en iyi genç üniversite olarak 401+ bandında yer aldı.