Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. Mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacağı genel kurulda 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak.
Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nda genel kurul başladı
Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mustafa Kurt ile Lokman Aydemir yarışıyor.
19 Şub 2022 - 10:29 Kocaeli- Gündem Yazdır
Muhabir Nazım Özgün Erbulan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.