Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nda genel kurul başladı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. Mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacağı genel kurulda 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak.