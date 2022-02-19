19 Şub 2022 - 10:31- Gündem G: 19 Şub 2022 - 10:34

Kıbrıs gazisi Ahmet Koca, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Koca'nın cenazesi toprağa verildi.
Kıbrıs gazisi Ahmet Koca, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı mask

Koca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Mürsel Paşa Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Koca'nın cenazesi, daha sonra Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Cenaze törenine, Koca'nın yakınlarının yanı sıra Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gölcük Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Barış Uğur, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Şubesi Başkanı Yaşar Göközkut, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, askeri erkan ile gaziler katıldı.

19 Şub 2022 - 10:31 - Gündem

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