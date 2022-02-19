19 Şub 2022 - 10:36- Gündem G: 19 Şub 2022 - 10:39

Gebze'de 40 m² ofis icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 40 m² ofis icradan satılık

19 Şub 2022 - 10:36 - Gündem

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