Bilgi Köprüsü miniklerinden 100'üncü günde 100 objeden sergi

Çift Dilli ve Çift Öğretmenli okul öncesi eğitimi veren Bilgi Köprüsü KIDS Anaokulunda öğrenciler, heyecanla başladıkları okul serüvenlerinin 100. gününü tamamladı. Öğrencilerin ilk günden itibaren öğretmenleriyle yaptıkları etkinlikleri eğlenerek öğrendikleri, deneyimledikleri ve heyecanla bekledikleri geleneksel 100. gün kutlaması pandemi tedbirleri çerçevesinde Bilgi Köprüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz ve idarecilerin katılımıyla gerçekleşti.

Çeşitli matematik, dikkat, bilgi ve beceri etkinlikleriyle öğrendiklerini arkadaşlarına sunan öğrenciler, danslar ve müzik eşliğinde 100 gününü tamamladı. 100 gündür arkadaşlarıyla olmanın mutluluğunu paylaştılar. Kurdele kesimiyle başlanan programda kendileri için ulaşılmaz gibi görünen 100 günün sonunda “100 Gün Partisini” hak eden Bilgi Köprüsü minikleri 100 objeden oluşan tasarladıkları projeleri ile okul bahçesinde güzel bir sergi ile eserlerini sundular.

Bilgi Köprüsü minikleri hazırladıkları sunumları arkadaşlarına tanıttı. Kendileri için hazırlanan ikramları birbirleriyle paylaşarak programı sonlandırdı.