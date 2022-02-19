Süper B’de KADER günü!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda dananın kuyruğu bugün (Pazar) kopuyor. Lider Köseköy Ateşspor, Tayfunspor’u Yakup Altun Stadı’nda konuk edecek. Köseköy Ateş maçı kazanırsa normal sezon şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu mücadele 15.00’te başlayacak. Bugün bir kader maçı daha oynanacak. Düşmeme mücadelesi veren Arslanbey Organize ile Başaranspor, Arslanbey Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan maçta karşılaşacak. Bu hayati maçı kazanan takım ligde kalmayı garantileyecek. İki takım arasındaki ilk maç 2-2 sona ermişti. İlk 3 mücadelesi veren Bağdatspor, Diliskelesi’ni konuk edecek, Başiskele Damlarspor, Derincespor’u ağırlayacak. İhsaniyespor ise konuk edeceği Yavuzspor karşısında kazandığı takdirde sıkıntılı geçen sezonda ligde kalmayı garantileyen bir diğer takım olacak.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Köseköy Ateş

16

12

2

2

32

13

38

2.

Tayfunspor

16

12

0

4

30

15

36

3.

Bağdatspor

16

10

1

5

28

19

31

4.

Derincespor

16

9

3

4

26

13

30

5.

Diliskelesi

16

8

1

7

25

22

25

6.

Damlarspor

16

6

2

8

21

26

20

7.

İhsaniyespor

16

4

3

9

24

30

15

8.

Arslanbey O.S

16

3

4

9

12

24

13

9.

Başaranspor

16

3

4

9

16

30

13

10.

Yavuzspor

16

2

2

12

10

32

8



16. HAFTA SKORLARI

Başaranspor

1 - 2

Tayfunspor

Derince Yavuzspor

0 - 2

Arslanbey O.S

Diliskelesispor

3 - 0

Başiskele Damlar

Bağdatspor

4 - 2

Köseköy Ateş

Derincespor

5 - 1

İhsaniyespor



17. HAFTA MAÇLARI – 20 ŞUBAT

15:00

Bağdatspor

Diliskelesispor

15:00

Başiskele Damlar

Derincespor

15:00

Köseköy Ateş

Tayfunspor

17:00

İhsaniyespor

Yavuzspor

17:00

Arslanbey O.S

Başaranspor



SON HAFTA MAÇLARI

Derincespor

Bağdatspor

Tayfunspor

Arslanbey O.S

Başaranspor

İhsaniyespor

Yavuzspor

Başiskele Damlar

Diliskelesispor

Köseköy Ateş

