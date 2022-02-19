Süper B’de KADER günü!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda dananın kuyruğu bugün (Pazar) kopuyor. Lider Köseköy Ateşspor, Tayfunspor’u Yakup Altun Stadı’nda konuk edecek. Köseköy Ateş maçı kazanırsa normal sezon şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu mücadele 15.00’te başlayacak. Bugün bir kader maçı daha oynanacak. Düşmeme mücadelesi veren Arslanbey Organize ile Başaranspor, Arslanbey Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan maçta karşılaşacak. Bu hayati maçı kazanan takım ligde kalmayı garantileyecek. İki takım arasındaki ilk maç 2-2 sona ermişti. İlk 3 mücadelesi veren Bağdatspor, Diliskelesi’ni konuk edecek, Başiskele Damlarspor, Derincespor’u ağırlayacak. İhsaniyespor ise konuk edeceği Yavuzspor karşısında kazandığı takdirde sıkıntılı geçen sezonda ligde kalmayı garantileyen bir diğer takım olacak.
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Köseköy Ateş
16
12
2
2
32
13
38
2.
Tayfunspor
16
12
0
4
30
15
36
3.
Bağdatspor
16
10
1
5
28
19
31
4.
Derincespor
16
9
3
4
26
13
30
5.
Diliskelesi
16
8
1
7
25
22
25
6.
Damlarspor
16
6
2
8
21
26
20
7.
İhsaniyespor
16
4
3
9
24
30
15
8.
Arslanbey O.S
16
3
4
9
12
24
13
9.
Başaranspor
16
3
4
9
16
30
13
10.
Yavuzspor
16
2
2
12
10
32
8
16. HAFTA SKORLARI
Başaranspor
1 - 2
Tayfunspor
Derince Yavuzspor
0 - 2
Arslanbey O.S
Diliskelesispor
3 - 0
Başiskele Damlar
Bağdatspor
4 - 2
Köseköy Ateş
Derincespor
5 - 1
İhsaniyespor
17. HAFTA MAÇLARI – 20 ŞUBAT
15:00
Bağdatspor
Diliskelesispor
15:00
Başiskele Damlar
Derincespor
15:00
Köseköy Ateş
Tayfunspor
17:00
İhsaniyespor
Yavuzspor
17:00
Arslanbey O.S
Başaranspor
SON HAFTA MAÇLARI
Derincespor
Bağdatspor
Tayfunspor
Arslanbey O.S
Başaranspor
İhsaniyespor
Yavuzspor
Başiskele Damlar
Diliskelesispor
Köseköy Ateş
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.