Minibüsçüler ve Otobüsçüler’de yönetim listeleri belli oldu

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki adaylı genel kurulda mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacak. 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak. Adayların listesi ise belli oldu.
MUSTAFA KURT
ASİL:
Mustafa Kurt
Mahmut Aktaş
Ahmet Eryılmaz
Hasan Açıkgöz
Kazım Aslan
İsmail Moran
İbrahim Kılıç,
YEDEK
Mehmet Uzun
Aykut Alp
Murat Yıldıztop
Mehmet Şahin
Kaplan Köysu
Fuat Bayram
Ömer İpek
DENETİM ASİL
Enes Ak
Yavuz Selim Yılmaz
Ercan Fiydan
YEDEK:
İbrahim Ege, Erdoğan Özler, Caner Şengün
LOKMAN AYDEMİR YÖNETİMİ
ASİL:
Lokman AYDEMİR
Latif İŞCEN
Selim KORAL
İsmail PARLAK
Cumhur KARAKADILAR
Yaşar ÇETİN
Birol BAYHAN
YEDEK:
İlyas KARAASLAN
Göksel TAŞKIRAN
Yusuf GALYAN
Necati EKSİKOĞLU
Sinan BALDAN
İrfan SEZEN
Ekrem HACIOĞLU
DENETİM KURULU:
ASİL:
Mustafa KURT
Serkan ERGİN
Kadir AKTAŞ
YEDEK:
Hasan TOPUZ
Serdar BARUTÇU
Rafet ERDOĞAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.