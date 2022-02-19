Minibüsçüler ve Otobüsçüler’de yönetim listeleri belli oldu

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki adaylı genel kurulda mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacak. 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak. Adayların listesi ise belli oldu.

MUSTAFA KURT

ASİL:

Mustafa Kurt

Mahmut Aktaş

Ahmet Eryılmaz

Hasan Açıkgöz

Kazım Aslan

İsmail Moran

İbrahim Kılıç,

YEDEK

Mehmet Uzun

Aykut Alp

Murat Yıldıztop

Mehmet Şahin

Kaplan Köysu

Fuat Bayram

Ömer İpek

DENETİM ASİL

Enes Ak

Yavuz Selim Yılmaz

Ercan Fiydan

YEDEK:

İbrahim Ege, Erdoğan Özler, Caner Şengün

LOKMAN AYDEMİR YÖNETİMİ

ASİL:

Lokman AYDEMİR

Latif İŞCEN

Selim KORAL

İsmail PARLAK

Cumhur KARAKADILAR

Yaşar ÇETİN

Birol BAYHAN

YEDEK:

İlyas KARAASLAN

Göksel TAŞKIRAN

Yusuf GALYAN

Necati EKSİKOĞLU

Sinan BALDAN

İrfan SEZEN

Ekrem HACIOĞLU

DENETİM KURULU:

ASİL:

Mustafa KURT

Serkan ERGİN

Kadir AKTAŞ

YEDEK:

Hasan TOPUZ

Serdar BARUTÇU

Rafet ERDOĞAN