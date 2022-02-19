19 Şub 2022 - 11:02- Gündem G: 19 Şub 2022 - 11:04

Minibüsçüler ve Otobüsçüler’de yönetim listeleri belli oldu

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası iki adaylı genel kurulunda adayların listesi belli oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Minibüsçüler ve Otobüsçüler’de yönetim listeleri belli oldu mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki adaylı genel kurulda mevcut başkan  Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacak. 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak. Adayların listesi ise belli oldu.

MUSTAFA KURT

ASİL:

Mustafa Kurt

Mahmut Aktaş

 Ahmet Eryılmaz

Hasan Açıkgöz

Kazım Aslan

İsmail Moran

İbrahim Kılıç,

YEDEK

Mehmet Uzun

Aykut Alp

Murat Yıldıztop

Mehmet Şahin

Kaplan Köysu

Fuat Bayram

Ömer İpek

DENETİM ASİL

Enes Ak

Yavuz Selim Yılmaz

Ercan Fiydan

YEDEK:

 İbrahim Ege, Erdoğan Özler, Caner Şengün

LOKMAN AYDEMİR YÖNETİMİ

ASİL:

Lokman AYDEMİR

Latif İŞCEN

Selim KORAL

İsmail PARLAK

Cumhur KARAKADILAR

Yaşar ÇETİN

Birol BAYHAN

YEDEK:

İlyas KARAASLAN

Göksel TAŞKIRAN

Yusuf GALYAN

Necati EKSİKOĞLU

Sinan BALDAN

İrfan SEZEN

Ekrem HACIOĞLU

DENETİM KURULU:

ASİL:

Mustafa KURT

Serkan ERGİN

Kadir AKTAŞ

YEDEK:

Hasan TOPUZ

Serdar BARUTÇU

Rafet ERDOĞAN

 

19 Şub 2022 - 11:02 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.573.337 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Profil, saç ve çit malzemeleri satın alınacak mask
Profil, saç ve çit malzemeleri satın alınacak
Temizlik malzemeleri satın alınacak mask
Temizlik malzemeleri satın alınacak
Bakan Koca vaka sayısını açıkladı mask
Bakan Koca vaka sayısını açıkladı
İzmit Belediyesi Koordinatörleri THK’nın 97’inci yılını kutladı mask
İzmit Belediyesi Koordinatörleri THK’nın 97’inci yılını kutladı
İzmit Belediyesi vatandaşın sorununu hızla çözüme kavuşturdu mask
İzmit Belediyesi vatandaşın sorununu hızla çözüme kavuşturdu
Sabri Ekmen Sokak’ta kanalizasyon çalışmaları tamam mask
Sabri Ekmen Sokak’ta kanalizasyon çalışmaları tamam
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL