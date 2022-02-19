Derince, Of’ta

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off iddiası ile yoluna devam eden Belediye Derincespor yine ilk 5 mücadelesi veren Ofspor’a konuk olacak. Of İlçe Stadı’ndaki zorlu maç saat 13.00’te başlayacak. Sarı lacivertlilerde tedavisi devam eden sol bek İlker ile henüz hazır olmayan Tayfun sahadaki yerini alamayacak. Belediye Derincespor bu sezon oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı. 24 gol atan ekip sadece 12 gol yedi. Derince yediği gol sayısı ile profesyonel liglerin en az gol yiyen ikinci takımı olarak da dikkat çekiyor. Son 13 maçta sadece 1 kez kaybeden Ofspor ise geride bıraktığımız hafta deplasmanda Fethiyespor’u 3-2 mağlup etmiş ve rakibini liderlikten indirmişti.