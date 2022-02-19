Play-Off için 2 bilete 4 aday var!

Hisareynspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off ve düşmeme mücadelesi devam ediyor. Grupta ikinci sıradaki Seka Doğan ve üçüncü Şirinspor’un 26’şar puanı bulunurken, dördüncü Kandıra 24, beşinci Yeniyalı Barbaros ise 22 puanda bulunuyor.

ZORLU MAÇLAR

Bugün, Kandıra, Şirinspor’u, Seka Doğan ise Yeniyalı Barbaros’u konuk edecek, maçlar 17.00’de başlayacak. Play-Off için 2 bilete 4 adayın olduğu ligde skorların nasıl olacağı merak ediliyor. Ateş hattındaki Yavuz Selim’in rakibi Uzuntarla olacak. Yavuz Selim’in kazanmaktan başka çaresi yok. Çubuklu Balaspor ise hayati maçta şampiyonluğunu ilan eden Hisareyn’i ağırlayacak.

1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Hisareynspor

14

11

2

1

49

10

35

2.

Seka Doğan

14

8

2

4

33

19

26

3.

Şirinspor

14

8

2

4

29

21

26

4.

Kandıra GB.

14

7

3

4

26

18

24

5.

Yeniyalı Barbaros

14

6

4

4

31

23

22

6.

Uzuntarla Bel.

15

6

2

7

26

29

20

7.

Çubuklu Bala

14

5

1

8

19

32

16

8.

Yavuz Selim

14

4

2

8

25

41

14

9.

Denizliköyü

15

0

0

15

0

45

-6



16. HAFTA SKORLARI

Uzuntarla Bel.

3 - 2

Kandıra GB.

Şirinspor

4 - 1

Çubuklu Bala

Hisareynspor

6 - 1

Seka Doğan

Yeniyalı Barbaros hükmen kazandı

17. HAFTA MAÇLARI – PAZAR – 17.00

Yavuz Selimspor

Uzuntarla Bel.

Seka Doğan

Yeniyalı Barbaros

Çubuklu Bala

Hisareynspor

Kandıra GB.

Şirinspor



SON HAFTA MAÇLARI

Şirinspor

Yavuz Selim

Hisareynspor

Kandıra GB.

Yeniyalı Barbaros

Çubuklu Bala

Denizliköyü

Seka Doğan (H)

