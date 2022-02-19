Play-Off için 2 bilete 4 aday var!

Hisareynspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off ve düşmeme mücadelesi devam ediyor. Grupta ikinci sıradaki Seka Doğan ve üçüncü Şirinspor’un 26’şar puanı bulunurken, dördüncü Kandıra 24, beşinci Yeniyalı Barbaros ise 22 puanda bulunuyor.
ZORLU MAÇLAR
Bugün, Kandıra, Şirinspor’u, Seka Doğan ise Yeniyalı Barbaros’u konuk edecek, maçlar 17.00’de başlayacak. Play-Off için 2 bilete 4 adayın olduğu ligde skorların nasıl olacağı merak ediliyor. Ateş hattındaki Yavuz Selim’in rakibi Uzuntarla olacak. Yavuz Selim’in kazanmaktan başka çaresi yok. Çubuklu Balaspor ise hayati maçta şampiyonluğunu ilan eden Hisareyn’i ağırlayacak.
1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Hisareynspor
14
11
2
1
49
10
35
2.
Seka Doğan
14
8
2
4
33
19
26
3.
Şirinspor
14
8
2
4
29
21
26
4.
Kandıra GB.
14
7
3
4
26
18
24
5.
Yeniyalı Barbaros
14
6
4
4
31
23
22
6.
Uzuntarla Bel.
15
6
2
7
26
29
20
7.
Çubuklu Bala
14
5
1
8
19
32
16
8.
Yavuz Selim
14
4
2
8
25
41
14
9.
Denizliköyü
15
0
0
15
0
45
-6
16. HAFTA SKORLARI
Uzuntarla Bel.
3 - 2
Kandıra GB.
Şirinspor
4 - 1
Çubuklu Bala
Hisareynspor
6 - 1
Seka Doğan
Yeniyalı Barbaros hükmen kazandı
17. HAFTA MAÇLARI – PAZAR – 17.00
Yavuz Selimspor
Uzuntarla Bel.
Seka Doğan
Yeniyalı Barbaros
Çubuklu Bala
Hisareynspor
Kandıra GB.
Şirinspor
SON HAFTA MAÇLARI
Şirinspor
Yavuz Selim
Hisareynspor
Kandıra GB.
Yeniyalı Barbaros
Çubuklu Bala
Denizliköyü
Seka Doğan (H)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.