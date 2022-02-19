Demokrat Partisi'nde 6 Mart heyecanı

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül bugün partinin il binasında olağan basın açıklaması gerçekleştirdi. Ülke ve kent gündeminin değerlendirildiği basın açıklamasında Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Gölcük İlçe Başkanı Ahmet Levent, İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, Kandıra İlçe Başkanı Olcay Çelik, Çayırova İlçe Başkanı Ahmet Albayrak, MKYK Üyesi Aynur Kurt ve partililer katıldı.

“GENEL BAŞKANIMIZ HER GEÇEN GÜN PARLAMAKTA”

Toplantıda ilk konuşmayı Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu gerçekleştirdi. Aydoğdu konuşmasında, “6 Mart’ta büyük kongre kararı aldık. Büyük demokrasi yürüyüşü 6 Mart’ta yeniden başlayacak. Hem kendi ilimizde hem de Türkiye genelindeki teşkilatlarımız hummalı çalışma içerisindedir. Son seçimlerde baraj altı kaldıktan sonra hummalı bir çalışma başladı. Türk siyasetinde temiz kalmış büyüklerimiz yuvaya dönüş kararı aldılar. Sayın genel başkanımız bir işaret fişeği atacak. Türkiye’yi yenileyecek kadrolar ile yol yürüyecek. Demokrat parti yeniden Türkiye’nin yükselen yıldızı olacak. Genel Başkanımız her geçen gün Türkiye’de parlamaktadır. Demokrat Partinin önü açıktır.

“BİR LİDER OLACAKSA GÜLTEKİN UYSAL OLMALI”

Önümüzdeki süreçte hep birlikle olacağız. Önümüzde ki süreçte Demokrat Parti iktidar dolu yıllar yaşayacak. 76 yıllık bir çınar. Demokrat Parti hiçbir zaman muhalefet olmadı. Hedefimiz ile seçimlerde iktidar ortağı olmak. Çok özel ve önemli bir şey. 6 siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesi ile ilgili yorumlar çok önemli. O masadan bir lider çıkacaksa Gültekin Uysal olmalı sesleri yükselmeye başladı. Şaibeli olmayan bir isim. Pırlanta gibi bir isim. Diğer genel başkanlarımız da bizim ortaklarımız. Gidişatı görüyoruz” dedi.

“GENEL MADDEMİZ 6 MARTTAKİ GENEL KURULUMUZ”

Ardından konuşan İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Genel Başkan Yardımcımızın dediği gibi 6 Mart’ta kurultay kararı aldık. Ne kadar haklı olduğumuz bugün ortaya çıktı. Genel Başkan televizyon programları saha gezileri ile kendini ne kadar tanıtırsa vatandaş o kadar sevdi. Benim müşterilerimin geneli toptancılar sitesinde. Geçende biri önüme atladı. Senin başkanın Gültekin Uysal mı diye sordu. Evet dedim o da ben yarın gelip partiye üye olacağım dedi. Önümüzdeki genel seçimlerde bu haklı gururun meyvesini alacağız. Genel Başkanımızın da ismi Cumhurbaşkanları arasında geçiyor. Bizim genel gündemimiz 6 Mart’taki genel kurulumuz” dedi.

“ZİHİNLERİNİN ARKASINDAKİLER DÖKÜLMEYE BAŞLADI”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün Atatürk Heykeli çıkışı ile ilgili soruları yanıtlayan İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Bugüne kadar kimlerin heykel yıktığını biliyoruz. Amacını aşmış bir açıklama. Cumhurbaşkanı bu ağızla konuştuğu için alttakilerin bu şekilde konuşması normal biz Demirel terbiyesi ile yetiştik. Onların ağzı ile cevap vermeyiz” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Aydoğdu ise, “Bizler Atatürk’ün heykelleri ile büyümedik, onun kahramanlıkları ile büyüdük. Biz de Atatürkçüyüz. Biz Atatürk’ün heykellerine değil kahramanlıklarına hastayız. Onların son dönemlerde zihinlerinin arkasındakiler dökülmeye başladı” dedi.

“DEMOKRASİYE İNANCI OLANLAR KADAR OLMAYANLAR VAR”

Partinin en tecrübeli isimlerinden Gölcük İlçe Başkanı Ahmet Levent, “ Demokrat Parti kelimesi esasında Cumhuriyet için çok anlamlıdır. Herkes kendi siyasetini yaptığı için bir takım kavramlar Türkiye’de değerini kaybetti. Cumhuriyet önemlidir. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmazsanız bunun bir anlamı olmaz. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk de demokrasi yanlısıydı. Ama dönemin şartları bunu biraz geciktirdi. O dönem tek partili bir yapı vardı. Türkiye demokrasisi bundan yara aldı. Adnan menderes bizim şehidimizdir ama esas misyon Celal Bayar’dır. Türkiye ilk defa demokrasi ile tanışmıştır. 70 yıldır demokrasiye inancı olanlar kadar inancı olmayanlar da var. Hala dini anlayışlar demokrasi batı rejimidir diye benimsemiyor.

“SİZ MİLLİSİNİZ DE BİZ AYDAN MI GELDİK”

Buna din değildir engel olan Din değildir. Din demokrasiye çok yatkın, tek adam yönetimine yatkın değildir. Dinde kutsal olan Allah’tır ama bizde parti kutsal, lider kutsal. Demokrasinin temel ilkeleri bizim partimiz ile hayata geçmiştir. Biz gele gele gelmişiz. Dünyanın kabul ettiği ilkeler üzerinden siyaset yapmamız gerekirken ortak değerlerimiz üzerinden siyaset yapıyoruz. Bizim ülkemiz üniter bir yapıya sahip değil. Milliyiz diyorlar. Siz millisiniz de biz aydan mı geldik. Bu kavramlar ile insanları itiyorlar. Siyaset millete hizmet için vardır. Mücadelemizi hizmet yolunda vermemiz gerekiyor” dedi.

“YUVARLAK MASA İKTİDAR OLMALI”

Kandıra İlçe Başkanı Olcay Çelik, “Kongrede bu ülkeye maliye bakanlığı, iç ve dış işleri bakanlığı yapabilecek kadroları ortaya koyacağız. Devletin hiçbir mali desteğini almayan bir partiyiz. 40 yıldan beri bu partinin içindeyim. İnşallah Demokrat Parti hak ettiği noktaya gelecek. Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik durum nedeni ile kötü vaziyetteyiz. O yuvarlak masa iktidar olmalı artık. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Tekrar Demokrasiye dönmemiz lazım.

“İKTİDARIN EN BÜYÜK ORTAKLARINDAN BİRİ BİZ OLACAĞIZ”

Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız ise, “6 Martta yapılacak olan olağan kongremizin hayırlar getirmesini diliyorum. Bu kongreyi 4 gözle bekliyoruz. 2001yılında siyasete girdim Gençlik kollarında başladık. En sonra 2009 yılından sonra da partiden ayrılmak durumunda kaldık. Sonra geri geldim. İyi ki de geri gelmişiz. Demokrat Parti Türkiye’nin en köklü partisi. Biz elimizden geldiği kadar partimizi bir yere taşımaya çalışıyoruz. Merkez sağın partisi her zaman demokrat parti olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Demokrat Parti’nin şuanda 450 bin üyesi var. Geri dönüşler başladı. Önümüzdeki süreç bizim için çok iyi olacak. İktidarın en büyük ortaklarından biri de biz olacağız” dedi. Çayırova İlçe Başkanı Ahmet Albayarak ise, “Ben tarihlerin verdiği enerjiye inanan biriyim. Baharın, cemrenin toprağa düşeceği ilk gün. Büyüklerimiz söylemek istediklerimiz dile getirdiler” dedi.

“GİDİŞATIMIZ DAHA DA HIZLANACAK”

İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, “Gündem belli. 6 Mart’ta atımız şahlanacak. Ben inandığım yolda olduğum için 6 Mart’tan sonra bize inananların da bize katılacağını biliyorum. Gültekin başkanımız ile birlikte yakın zamanda daha çok parlayacağına inandığımız bir yoldayız. 6 Mart’tan sonra gidişatımız daha da hızlanacak. Partimize gelenlere hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı. MKYK Üyesi Aynur Kurt, “Bu masa hepimizin onur ver gururu. İnşallah çok güzel günleri göreceğiz. 6 Martımızı, kongremizi kutlayacağız. İlerleyen günlerde çok yorulacağız” dedi.