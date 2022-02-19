Mustafa Kurt: Vicdanen rahatım

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki adaylı genel kurulda mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacak. 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak.

“ÜSTLENMEYE HAZIRIM”

Aydemir’in ardından konuşan mevcut Başkan Mustafa Kurt, “Biz geçmişe girmeye kalksak… Odayı ilgilendiren konularla alakalı görüş belirtseydi daha iyi olurdu. 54 tane kooperatif var arkadaşlarım da burada. Biz insanız, hatalarımız da olabilir, eksiklerimiz de olabilir. Mücadele konusunda bana ve arkadaşlarımıza haksızlık yapıldığını ifade etmek isterim. Pandemiyi ben getirmedim. Kapanmalar, kısıtlamalar geldi; ciddi anlamda mağduriyetler yaşadık. Türkiye’de alınmayan 39 milyon TL’lik destek alındı. O zaman iyiydik de şimdi mi kötü olduk. Pandemiden önce sadece toplu taşıma esnafının günde 650 bin yolculukları vardı. Şimdi 400 binde kaldık. Bu yolcular nereye gitti? Bu hastalığın vermiş olduğu tereddütten dolayı başka araçlarla gitmeye kalktılar. Biz kimseye hayal de satmadık, yalan da konuşmadık. Bir şeyimiz varsa ben üstlenmeye hazırım. Yeni bir sisteme geçildi. Bu sistem belki bugün bizim ayakta kalmamıza rahat ettirir ama yetmez. 250-300 milyon TL’lik bütçe ayrılmış, bununla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“VİCDANEN RAHATIM”

Yapılan çalışmaları anlatan Kurt, “2018’de kendisi aday olduğu zaman kendisiyle beraber mücadelemiz var. Biz o gün oylama yaptığımızda 8’e 7 devam edelim, eylem yapalım oldu. Geçmişe gitmeye gerek yok. Türkiye’de kimse almazken biz farkları aldık. Kırsal kesimli hizmet alımı alındı. Mazota gelen zamlar nedeniyle arkadaşlarımız etkilendi. Bununla ilgili çalışmalar da yaptık. ÖTV, KDV ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Odamız çarşıdaydı, ciddi sorunları vardı yine büyükşehir ile beraber odamıza güzel bir hizmet binası kazandırdık. Be vicdanen rahatım: mücadele noktasında bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımız bunu açık şekilde görüyorlar” ifadelerinde bulundu.