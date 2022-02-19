19 Şub 2022 - 12:20- Asayiş G: 19 Şub 2022 - 14:43

Derede erkek cesedi bulundu!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dere içerisinde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.
Derede erkek cesedi bulundu! mask
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Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Kızkulesi mevkinde bulunan bir derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, dere içerisinde bir ceset olduğunu gördü. Cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridiyle alanı kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince dereden çıkarılan ceset, morga kaldırıldı. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

19 Şub 2022 - 12:20 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - bakın artık insanlar biribirini öldürüyor , herkes kendi çapında elinden gelen haydutluğu yapıyor normal namuslu kazanç ile geçimi imkansız hale getirdiler .

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 19 Şubat 12:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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