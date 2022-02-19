Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nda seçim başladı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki adaylı genel kurulda mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacak. 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak. Kongrenin Divan Başkanlığını Necmi Kocaman yaparken, Başkan Vekilliğini Mustafa Kurt, katip üyeliklerini ise Mehmet Yıldız, Suat Gülkan ve Göksel Taşkıran gerçekleştirdi. Genel kurula Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve oda üyeleri katıldı.

“KENETLENECEĞİZ”

Başkan adayı Lokman Aydemir, “Toplu taşıma ülke genelinde sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çalışmalar yapıldı ama yeterli olmadığını düşünüyorum. Oda yönetiminin, arkadaşımızın, camiamızın toparlayamadığını düşünüyorum. Kooperatifler arasında bölünmeler oldu. Birlik ve beraberlik sağlanamadı. Ticaret odasıyla filan sıkıntılarımız oldu. Üst perdeden temsil edilemedik. Biz arkadaşlarla çalışmalarımızı yaptık. İnşallah bütün kooperatiflerle, üst birliklerle, şoförler cemiyetiyle birliktelik sağlayıp çalışmalarımızı bilimsel olarak yapacağız. İlk önce birlik olacağız. Kenetleneceğiz. Bütünleyici olmamız lazım ki güçlü perdeden kendimizi temsil edelim. Başarıya böyle ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

“KOCAELİ’DE TOPLU TAŞIMA FAZLALIĞI VAR

Büyükşehrin 200 tane otobüs alması sürecini anlatan Aydemir, “2014 yılında Ankara’dan toplu taşıma ile ilgili kanun geldi. Bedava seyahat edecek diye kanun çıktı. Mustafa Başkanımız kanuna muhalefet ederek biz bu yolcuyu çekmiyoruz diye karar aldılar. Manşet oldular. Büyükşehir, siz bu hizmeti vermiyorsanız bizim vermemiz lazım diyerekten araba alma kararı aldı. Arabalar dağıtıldı, esnaf buradan bir zarara uğradı. 2015 yılında göreve geldim. Çalışmalarımızı yazdık. Orada bir ibare vardı: ‘Bedava seyahat eden yolcular binebilir ama devlet biniş başına ödeyecek’ diye ibare vardı. Sonuç, Kocaeli’de 200 tane araba alınmasına sebep oldu. Karşımızda bugün büyüye büyüye devasa bir güç oldu. Ben geldikten sonra çalışmalarımızı değiştirdik. Bazen kanun geriye doğru işlemez diyorlar, işin nasıl yapılacağını tespit ettiği zaman bir yıl geriye dönük ücreti bu esnaf aldı. O işin mimarlarından bir tanesi bu kardeşinizdir. Büyükşehir 90 tane araba alıyorum dedi. Arkasından da 36 tane daha ihale ediyorum dedi. Ne yapılması lazım? ‘Hayır kardeşim. Kocaeli’de toplu taşıma aracı fazlalığı var’ denilmesi lazım. Bu bizim mücadelemizin eksik olduğunu gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

“SEN KOLAYI SEÇTİN”

Zamlar hakkında da konuşan Aydemir, “Zam sürecini oda yönetiyor. Ben eksik olduğunu düşünüyorum. Önce oda kooperatiflere yazısını yazar. Esnaf birliğinin, ticaret odasının, şoförler birliğinin olurunu alır. Doçentlerin araştırma yapıp imzaları olur. Kişi başına biletin bu rakam olması şeklinde araştırma olur. Yüzde olarak tarife alıyoruz. Geçen yıl 3.16 idi. Özellikle Mustafa Başkanım ‘beyanat verdi; biz yuvarlama yapıyoruz’ dedi. Sen kolayı seçtin dedik. 3 liraya düşürdü tarifeyi. Bu seneki zam olayında da iki ay kaybettik. 2-3 tane kooperatifle çalışma yapıldı. Vasat bir çalışma. Belediyenin yöneticisi geldi ‘yüzde 25 zam vereceğim’ dedi. ‘Hizmet alımı sonrası herkes kurtulacak’ dedi. Giderlerimiz ve maliyetlerimizin altında kaldık. Bugünkü vasat çalışmayla buraya geldik. Mustafa başkanım üyesi için mücadele etseydi belki bugünlere gelmeyecektik. Arkadaşlarla birlikte yönetim kurulunda her kooperatiften birer tane temsilcinin fikirlerini alacağız. Ben şunun sözünü veriyorum: siyasetçinin istediği başkan değil esnafın başkanı olacağım. ” dedi.

“ÜSTLENMEYE HAZIRIM”

Aydemir’in ardından konuşan mevcut Başkan Mustafa Kurt, “Biz geçmişe girmeye kalksak… Odayı ilgilendiren konularla alakalı görüş belirtseydi daha iyi olurdu. 54 tane kooperatif var arkadaşlarım da burada. Biz insanız, hatalarımız da olabilir, eksiklerimiz de olabilir. Mücadele konusunda bana ve arkadaşlarımıza haksızlık yapıldığını ifade etmek isterim. Pandemiyi ben getirmedim. Kapanmalar, kısıtlamalar geldi; ciddi anlamda mağduriyetler yaşadık. Türkiye’de alınmayan 39 milyon TL’lik destek alındı. O zaman iyiydik de şimdi mi kötü olduk. Pandemiden önce sadece toplu taşıma esnafının günde 650 bin yolculukları vardı. Şimdi 400 binde kaldık. Bu yolcular nereye gitti? Bu hastalığın vermiş olduğu tereddütten dolayı başka araçlarla gitmeye kalktılar. Biz kimseye hayal de satmadık, yalan da konuşmadık. Bir şeyimiz varsa ben üstlenmeye hazırım. Yeni bir sisteme geçildi. Bu sistem belki bugün bizim ayakta kalmamıza rahat ettirir ama yetmez. 250-300 milyon TL’lik bütçe ayrılmış, bununla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“VİCDANEN RAHATIM”

Yapılan çalışmaları anlatan Kurt, “2018’de kendisi aday olduğu zaman kendisiyle beraber mücadelemiz var. Biz o gün oylama yaptığımızda 8’e 7 devam edelim, eylem yapalım oldu. Geçmişe gitmeye gerek yok. Türkiye’de kimse almazken biz farkları aldık. Kırsal kesimli hizmet alımı alındı. Mazota gelen zamlar nedeniyle arkadaşlarımız etkilendi. Bununla ilgili çalışmalar da yaptık. ÖTV, KDV ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Odamız çarşıdaydı, ciddi sorunları vardı yine büyükşehir ile beraber odamıza güzel bir hizmet binası kazandırdık. Ben şuna vicdanen rahatım: mücadele noktasında bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımız bunu açık şekilde görüyorlar” ifadelerinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi.

MUSTAFA KURT

ASİL:

Mustafa Kurt

Mahmut Aktaş

Ahmet Eryılmaz

Hasan Açıkgöz

Kazım Aslan

İsmail Moran

İbrahim Kılıç,

YEDEK

Mehmet Uzun

Aykut Alp

Murat Yıldıztop

Mehmet Şahin

Kaplan Köysu

Fuat Bayram

Ömer İpek

DENETİM ASİL

Enes Ak

Yavuz Selim Yılmaz

Ercan Fiydan

YEDEK:

İbrahim Ege, Erdoğan Özler, Caner Şengün

LOKMAN AYDEMİR YÖNETİMİ

ASİL:

Lokman AYDEMİR

Latif İŞCEN

Selim KORAL

İsmail PARLAK

Cumhur KARAKADILAR

Yaşar ÇETİN

Birol BAYHAN

YEDEK:

İlyas KARAASLAN

Göksel TAŞKIRAN

Yusuf GALYAN

Necati EKSİKOĞLU

Sinan BALDAN

İrfan SEZEN

Ekrem HACIOĞLU

DENETİM KURULU:

ASİL:

Mustafa KURT

Serkan ERGİN

Kadir AKTAŞ

YEDEK:

Hasan TOPUZ

Serdar BARUTÇU

Rafet ERDOĞAN