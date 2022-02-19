Kadir Torbacı: Play-Off için kenetlendik

Belediye Derincespor’un başarılı orta saha oyuncusu Kadir Torbacı, Play-Off için kenetlendiklerini ve oyuncu grubunun bunu başaracağına inandığını ifade etti.

ZEMİNE GÖRE DE OYNUYORUZ

Kadir, Mardinspor galibiyetinin anlamlı olması için Of’tan da 3 puanla dönmeleri gerektiğini ifade etti ve şu şekilde konuştu: Bilindiği gibi zeminimiz elverişli değil ve bu zemine göre de bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Play-Off yolunda çok önemli maçta Mardinspor’u son dakika golü ile mağlup ettik. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Ancak bu galibiyetinin anlamlı olması için Of’tan da 3 puanla dönmemiz gerekiyor.

SIKI REKABET ORTAMI VAR

Bizim nasıl bir takım olduğumuzu hem saha içindeki hem de soyunma odasındaki sevincimiz ile göstermiş olduk. Takımda çok sıkı bir rekabet ortamı da var. Herkes formayı istiyor, antrenmanlarda yüzde yüzünü veriyor. Bu da takım direncini olumlu etkiliyor. Play-Off oynamak istiyoruz. Kadronun bunu başaracağına inanıyorum.

İKİNCİ YARI ÇOK DAHA ZOR GEÇİYOR

Fikstürümüz iyi gibi görülebilir ancak her maçın bir zorluğu var. Sezonun ikinci yarısında takımlar hedefe odaklanıyor ve bu bakımdan da maçlar oldukça çetin geçiyor. Son rakibimiz Mardin mesela… Devre arasında aldığı 5 futbolcuyu 11’de oynattı, son 11 maçta sadece 1 kez yenilerek Derince’ye geldi. Bizim için hiç de zor olmadı.

ŞAHİT OLDUM

Kocaelispor’a ve Derince’ye Çorum FK takımı ile rakip oldum. Burada futbolu bilen, coşkulu bir halk var. Bu durum biz futbolcuları da ekstra motive ediyor. Derince’ye gelmeden önce araştırdım. Kimle konuştuysam ağız birliği yapmış gibi burada güzel bir aile ortamı olduğunu söyledi. Buna şahit oldum ve her geçen gün de daha iyiye gidiyoruz.