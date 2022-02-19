Yangın, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kereste doğrama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten ötürü talaş yüklü siloda yangın çıktı. Yangını fark eden işyeri çalışanları, hemen müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, talaşlarla dolu siloyu ıslatıp boşaltarak yeni bir tutuşma meydana gelmesini önledi.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kereste doğrama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten ötürü talaş yüklü siloda yangın çıktı. Yangını fark eden işyeri çalışanları, hemen müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, talaşlarla dolu siloyu ıslatıp boşaltarak yeni bir tutuşma meydana gelmesini önledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.