İzmit’in çocukları 2 bin koli için kolları sıvadı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında kurulan İzmit’in Çocukları Dostluk grubu ilk günden bu yana fark yaratmaya devam ediyor. Kısa sürede kent kamuoyunda önemli kitlelere ulaşan İzmitin Çocukları Dostluk grubu yaptığı yardım etkinlikleri ile şimdiden İzmit’in en gözde Sivil Toplum Kuruluşlarından biri oldu. Samet Şengöz Başkanlığındaki dostluk grubu bugün düzenlediği basın toplantısında askıda kumanya projelerini duyurdu. İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu Bünyesinde Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Akmeşe Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Alperen Ocakları Kocaeli Şubesi Proje kapsamında Ramazan ayına kadar toplanacak kolileri ihtiyaç sahiplerine iletecek. Askıda Kumanya kampanyasında bir koli bedeli 250 TL olarak belirlendi. Askıda kumanya projesine destek vermek isteyenler İzmitin çocukları Dostluk Grubunun Sosyal medya hesaplarından dernek ile iletişime geçip yardım yapabilecek.

“YARDIMLAR DEVAM EDECEK”

Proje ile ilgili bilgi veren Samet Şengöz, “İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu olarak daha önce ilimizde yapmış olduğumuz kampanyalarla bu kentin çocuklarına destek vermek istedik. Kısa bir zaman önce 10 bin ihtiyaç sahibi çocuğumuza ulaştık. Bu çocuklarımıza mont, bot, kazak, pantolon gibi aklınıza gelecek her türlü giyim desteğini elimizden geldiğince verdik. Bugün de askıda kumanya projemiz için toplandık. 30 Mart tarihine kadar erzak toplamaya devam edeceğiz. Ramazan başında elimizdeki envanterleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bin hedefi koyduk yola çıkarken. Alperen ocaklarımız bin yetmez 500 biz yapıyoruz dedi ve koli hedefimizi bin 500’e çıkardı. Biz her siyasi partiden insanların bir arada olduğu bir kuruluşuz. STK ve vakıfların yardımlarını kabul ediyoruz. Vakıf ve STK olarak bütün herkesle bir araya gelebiliriz. Alperen Ocakları vakıf statüsünde olduğu için bünyemizdeler. Ülkü ocakları da vakıf statüsünde onlar da olabilirdi. Bütün siyasi partilerin kıyafet destek çağrılarına cevap veriyoruz. Bizim tanımadığımız tek parti HDP’dir. Bayramda da 2 bin çocuğumuzu giydireceğiz. Daha sonra kırtasiye yardımı ve kışlık yardımı olarak yardımlara devam edeceğiz” dedi.

“İYİLİK BİRLEŞİYOR”

Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Kuşkonmaz, “Biz kendi derneğimizde üç öğrenciye burs vererek yola çıktık. Sonra kısa sürede burs verdiğimiz öğrenci sayısı 20’ye ulaştı. Daha sonra Samet Bey bize ulaştı. Dehşet bir iyilik yayılımı oldu. Hala da etkisindeyim. O kadar güzel genç grup var ki içlerindeki en yaşlısı benim. Birçok yardımın doğru kişilere ulaştığını gösteren bir haz var. Hiç yanlış bir şey yapmıyoruz. Hiçbir siyasi yapımız yok. Her kesimden gelen bir iyilik zinciri var. İyilik birleşiyor. Dünyada kötülüğün birleştiği bir dönemdeyiz. İhtiyaç sahipleri arttı. Çocukların ruhuna dokunmak lazım. Çocukken bizler de aynı mutlulukları yaşadık. Derneğimiz o kadar büyüdü ki kısa sürede. Bu yaşımda ilk defa böyle bir mutluluk yaşadım. Maneviyatı paha biçilmez. Samet bana birçok şey öğretti. Keşke Samet’in yaşında ben de bir şeyler yapsaydım. Çok güzel bir grup var. Bu grubun 3 ay sonra 5 katına ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

“BİZ 2 BİN’E ÇIKARIYORUZ”

Akmeşe Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sabahattin Demiray, “Derneğimiz kuruluş amacı Akmeşe bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaktı. Biz bu ramazan kumanyasını 3 yıldan beri yapıyorduk. Bu sene bu kampanyayı İzmit geneline yaymak istedik. İnşallah bu adımı büyütürüz. Samet başkanımız bin dedi Alperen Ocakları bin 500’e çıkardı ben de 2 bine çıkarıyorum” dedi. Alperen Ocakları İl Başkan Vekili Yusuf Demirtaş ise yardım kampanyasına destek veren BBP’ye teşekkür ederek, “Allah’ın izni ile bu yolda tüm paylaşarak devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun” dedi.