İzmit Belediyesi yalnızca evleri değil yürekleri de ısıttı

Sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışıyla hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kara Kış Fonu kapsamında ikinci kez yakacak yardımı için harekete geçti. Yalnızca evleri değil yürekleri de ısıtan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yükselen yakıt fiyatları nedeniyle ısınma konusunda güçlük yaşayan İzmitli vatandaşların temel ısınma hakkına erişimi kolaylaştırmak amacıyla ikinci kez yakacak yardımı yaptı.

1076 AİLE FAYDALANDI

Yükselen yakıt fiyatları ve zamlar sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediyesi, yakacak desteğinin ilkini Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirmişti. İlk destek kapsamında 1025 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin 500 TL yakacak yardımı yapılmıştı. Hak temelli bir anlayışla vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ikinci kez harekete geçen İzmit Belediyesi bu kez 1076 ihtiyaç sahibi aileye 538 bin TL değerinde yakacak desteği sağladı.