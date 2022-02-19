İzmit Belediyesi yalnızca evleri değil yürekleri de ısıttı

Sosyal belediyecilik ve sosyal adalet anlayışıyla hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kara Kış Fonu kapsamında ikinci kez yakacak yardımı için harekete geçti. Yalnızca evleri değil yürekleri de ısıtan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yükselen yakıt fiyatları nedeniyle ısınma konusunda güçlük yaşayan İzmitli vatandaşların temel ısınma hakkına erişimi kolaylaştırmak amacıyla ikinci kez yakacak yardımı yaptı.
1076 AİLE FAYDALANDI
Yükselen yakıt fiyatları ve zamlar sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediyesi, yakacak desteğinin ilkini Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirmişti. İlk destek kapsamında 1025 ihtiyaç sahibi aileye 512 bin 500 TL yakacak yardımı yapılmıştı. Hak temelli bir anlayışla vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ikinci kez harekete geçen İzmit Belediyesi bu kez 1076 ihtiyaç sahibi aileye 538 bin TL değerinde yakacak desteği sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
N.yılmaz - ne hikmetse bir ben faydalanamadım sanırım mağduriyetimi izmit belediyesine kocaeli sosyal yardıma bildirmeme rağmen sanırım emekliyim diye reddedildi peki emekli maaş yakacak almaya imkan verdimi hayır fırtınadan yıkılan çatımın tahtalarını bahçemdeki meyve veren ağaçları keserek karı kışı geçişdirdim
bu ülkede denizlideki soğukdan donarak ölen vatandaş gibi ancak sesimizi medyaya yansırsa duyacaklar sanırım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.