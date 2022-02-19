Kağıtspor hedef değiştirdi! 80-77

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Kağıtspor, ağırladığı Finalspor'u 80-77 mağlup etti. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Kağıtspor ateş hattından uzaklaştı ve yeni hedefini Play-Off olarak belirledi.

NEFİS MAÇTI

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç oldukça heyecanlı geçti. İki takım da çift haneli rakamlarla öne geçse de yakalandı. İlk çeyreği 18-11 geride kapatan ancak ikinci çeyrekte çok etkili olan Kağıtspor bir ara 15 sayı farkla önde götürdüğü karşılaşmada rakibinin serisine engel olamadı ve son çeyrekte 7 sayı farkla geriye düştü. Ancak Kağıtspor iki yıldızı Braddy ve Henry’nin olağanüstü mücadelesi sonrası geri dönmesini bildi ve maçı 80-77 kazandı.

HENRY – SKEENS AŞ. İŞ BAŞINDA

Alt sıralardan kurtulmak ve Play-Off’a adım atmak için son derece önemli bir galibiyete daha imza atan Kağıtspor üst üste 3, son 5 maçta ise dördüncü zaferini elde etti. Kağıtspor’da Corin Darius Henry 25 sayı, 9 asist, 4 ribaunt, 40 dakika parkede kalan Braddy Skeens 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, İbrahim Yıldırım 12, Mehmet Oğuzhan da 10 sayılık katkısı ile galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Terrer’in 34, Marvin’in de 20 sayısı takımı için yeterli olmadı. Kağıtspor 23 Şubat Çarşamba günü erteleme maçında son sıradaki Akhisar’a konuk olacak.

KAĞITSPOR: 80

FİNALSPOR: 77

SALON: İzmit Atatürk

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş***, Göksun Öz***, Niyazi Yasin Kahraman***

KAĞITSPOR: Corin Darius Henry**** (25), Brady Williams Skeens**** 22, Faik Can*, Cihan Amasyalı*, İbrahim Yıldırım*** (12), Mert Ulutaş** (5), Mehmet Oğuzhan** (10), Eren Beyaz** (6), Sertan İbrahim Sarı*

FİNALSPOR: Terrell Jamal Gomez**** (34), Marvin Jefferson*** (20), Sabahattin** (10), Ömer Faruk*, Gurur Baybora* (1), Onur Sonsırma** (4), Salih*, Alparslan** (6), Aydın Şirin*, Adnan Hepgür* (2)

1. Periyot: 11-18

2. Periyot: 35-26

3. Periyot: 60-57

MAÇ SONUCU: 90-77