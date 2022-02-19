Efsane köfteci Lokantacılara aday

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine bağlı odalarda kongre süreci devam ediyor. Kocaeli Aşçılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 9’uncu olağan kongresi 13 Mart 2022’de yapılacak. Mevcut Başkan Hikmet Özdemir’in yeniden aday olacağı kongrede bin 172 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulunun seçileceği kongrede Kocaeli’nin en eski esnaflarından Köfteci İlhan’ın sahibi İlhan Haftacı da adaylığını açıkladı. Çınarlı Camii karşısında bulunan tarihi Köfteci İlhan’da adaylığını açıklayan İlhan Haftacı bir dönem için aday olduğunu ifade etti.

“ESNAFIMIZ AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERMEKTE”

Arkadaşları ile birlikte yönetim kuruluna aday olduklarını açıklayan İlhan Haftacı, “Yaptığımız istişareler neticesinde arkadaşlarım şahsımı Başkan adaylığına layık görmüşlerdir. Kendilerine teşekkür ederim. Yaklaşık on yıldır beraber görev yaptığımız mevcut yönetim kurulundan Adnan Kazdal, Bayram Yenigün, Sezgin Günışık ve şahsım işleyiş ve yürütmedeki eksikliklerden kaynaklı fikir ayrılıklarından dolayı sadece bir dönem görev yapmak ve odamızı kurumsallaştırmak adına Esnafımızın mesleğimizin, temsili noktasında hak ettiği yere taşımak üzere bu göreve talip olduk. Günümüz ekonomik şartlarında Esnafımız, sektörümüz çalışanları, gerçekten ayakta kalma mücadelesi vermektedir” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI ÇÖZMEK ÜZERE GÖRÜŞ ALACAĞIZ”

Sektörü ayakta tutmak için her türlü girişimi yapmaya hazırız diyen Haftacı, “Kayıt dışı çalışan iş yerlerini ise tespit ederek yetkili makamlar nezdinde kayıt dışı iş yerlerine kesinlikle engel olacağız. Ayrıca sektörümüzün en büyük problemlerinden biri olan vasıflı eleman açığını kapatmak üzere gerekli girişimler yapılarak Ustalık, Kalfalık ve yardımcı eleman kurslarını kesinlikle aktif hale getireceğiz. Odamız nezdinde tüm üyelerimizi uzak yakın demeden yönetim kurulu olarak belli periyotlar dahilinde iş yerlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını birebir dinleyip çözüm üretmek üzere görüşlerini alacağız. Ayrıca yılda iki kez tüm Esnaflarımızı bir araya getirerek istişare toplantılarını organize edeceğiz. Yönetim ve Denetim kurulu adaylarımızı tespit etmiş olup listemize son şeklini vermek üzere çalışmalarımızı bitirmek üzere olduğumuzu beyan ederim” ded

i.