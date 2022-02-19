Güngör Arslan'ı vuran şahıs gözaltında!

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Arslan hızla olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca edinilen bilgiye göre, Arslan'ın kurşunlanmasıyla ilgili bir 21 yaşında R.Ö. isimli bir şahsın gözaltına alındığı ve sorgulandığı öğrenildi.