Güngör Arslan hayatını kaybetti

Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Arslan hızla olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan'ı kurşunlayarak öldüren şahsın gözaltına alındığı ve sorgulandığı öğrenildi.