19 Şub 2022 - 16:45- Gündem G: 19 Şub 2022 - 16:51

Kocaeli Valiliği'nden Güngör Arslan açıklaması
Kocaeli Valiliği'nden Güngör Arslan açıklaması mask

Kocaeli Valiliği, Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu bir açıklama yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat:15.00 sıralarında ilimiz İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Kocaeli Ses Gazetesi’nde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerimiz derhal olay yerine intikal etmişlerdir. Meydana gelen olayda Gazete İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü olan Güngör ARSLAN’ın yaralandığı görülmekle 112 görevlileri ile Kocaeli Devlet Hastanesine intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır.

Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R. Ö. isimli şahıs suç aleti tabanca ile birlikte emniyet birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Basın mensubu Güngör Aslan’a yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

19 Şub 2022 - 16:45 - Gündem

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