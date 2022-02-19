Efsane kaptan, milletvekili Saffet Sancaklı KASKF’de

Bugün saat 16.30’da MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP MYK Üyesi Gökhan Türkeş Öngel ve MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret edecek. İzmit Merkez binamsında Amatör Spor ’un konuşulacağı programa tüm kulüp başkanlarımız davetli.