19 Şub 2022 - 17:20- Spor G: 19 Şub 2022 - 17:22

Ahmet Hasan Göcen kalesini gole kapadı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Ahmet Hasan Göcen kalesini gole kapadı mask

Kocaelispor U-19 takımının başarılı kalecisi Ahmet Hasan Göcen müthiş bir sezon geçiriyor. Bu sezon yeşil siyahlı forma ile çıktığı 16 maçta kalesinde sadece 11 gole izin veren 19 yaşındaki file bekçisi, son 4 maçta kalesini gole kapadı, son 8 maçta filelerinden sadece 1 top çıkardı. Grubun en az gol yiyen kalecisi olarak da öne çıkan Ahmet Hasan, U-19 Milli Takım kurmaylarının da dikkatini çekmeye başladı.

Süper Lig takımlarının da yer aldığı grupla da birlikte Elit 19 Ligi’nin Beşiktaş’tan sonra ez gol yiyen takımı olan Kocaelispor’un kalecisi Ahmet Hasan yaptığı bir birinden kritik kurtarışlar ile rakiplerine geçit vermiyor. Takım direnci ve takım savunmasının sağlıklı bir şekilde yapılması da bu iyi istatistiğin ortaya çıkmasını sağlayan unsurların başında geliyor. 

19 Şub 2022 - 17:20 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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