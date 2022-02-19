Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nda Kurt yeniden başkan

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki adaylı genel kurulda mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacak. 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak. Kongrenin Divan Başkanlığını Necmi Kocaman yaparken, Başkan Vekilliğini Mustafa Kurt, katip üyeliklerini ise Mehmet Yıldız, Suat Gülkan ve Göksel Taşkıran gerçekleştirdi. Genel kurula Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve oda üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından başlayan seçimler seçimler 17.00’ye kadar sürdü. Sandık sayımının ardından mevcut Başkan Mustafa Kurt güven tazeledi.. Saat 17:00'da açılan sandıklar sonucunda mevcut başkan Mustafa Kurt, 259 oy alarak güven tazeledi. Diğer aday Lokman Aydemir ise 245 oy aldı. Seçim sonrası konuşan Kurt, "Sorumluluk bizim üzerimizde. Bizi bekleyen zor günlerimiz var. Dosthane bir genel kurul oldu ve böyle de bitsin. İşimiz çok" dedi. Oylar sayılırken iki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

MUSTAFA KURT

ASİL:

Mustafa Kurt

Mahmut Aktaş

Ahmet Eryılmaz

Hasan Açıkgöz

Kazım Aslan

İsmail Moran

İbrahim Kılıç,

YEDEK

Mehmet Uzun

Aykut Alp

Murat Yıldıztop

Mehmet Şahin

Kaplan Köysu

Fuat Bayram

Ömer İpek

DENETİM ASİL

Enes Ak

Yavuz Selim Yılmaz

Ercan Fiydan

YEDEK:

İbrahim Ege

Erdoğan Özler

Caner Şengün