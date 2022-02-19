Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nda Kurt yeniden başkan

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)’ne bağlı odalarda seçimler devam ediyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki adaylı genel kurulda mevcut başkan Mustafa Kurt ve geçmiş dönem S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in yarışacak. 7 kişilik asil ve yedek yönetim kurulu listeleri de belli olacak. 657 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler sonucunda odanın dört yıllığına yeni başkanı belli olacak. Kongrenin Divan Başkanlığını Necmi Kocaman yaparken, Başkan Vekilliğini Mustafa Kurt, katip üyeliklerini ise Mehmet Yıldız, Suat Gülkan ve Göksel Taşkıran gerçekleştirdi. Genel kurula Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve oda üyeleri katıldı.
Konuşmaların ardından başlayan seçimler seçimler 17.00’ye kadar sürdü. Sandık sayımının ardından mevcut Başkan Mustafa Kurt güven tazeledi.. Saat 17:00'da açılan sandıklar sonucunda mevcut başkan Mustafa Kurt, 259 oy alarak güven tazeledi. Diğer aday Lokman Aydemir ise 245 oy aldı. Seçim sonrası konuşan Kurt, "Sorumluluk bizim üzerimizde. Bizi bekleyen zor günlerimiz var. Dosthane bir genel kurul oldu ve böyle de bitsin. İşimiz çok" dedi. Oylar sayılırken iki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
MUSTAFA KURT
ASİL:
Mustafa Kurt
Mahmut Aktaş
Ahmet Eryılmaz
Hasan Açıkgöz
Kazım Aslan
İsmail Moran
İbrahim Kılıç,
YEDEK
Mehmet Uzun
Aykut Alp
Murat Yıldıztop
Mehmet Şahin
Kaplan Köysu
Fuat Bayram
Ömer İpek
DENETİM ASİL
Enes Ak
Yavuz Selim Yılmaz
Ercan Fiydan
YEDEK:
İbrahim Ege
Erdoğan Özler
Caner Şengün
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
[email protected] - tekrar Büyükşehir Belediyesini ...... ,hakkım haram zıkkım olsun.
Ovalı - Allah sonumuzu hayır eylesin hoca okudu yine
Ugur - Nerden nereye bu dünyanın altıda var, üstünde reklamları izleyip durun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.