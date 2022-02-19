Aşkaleliler’den Erzurum protokolüne 104’üncü yıl daveti

Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği Başkanı Zülküf Eta ve yönetiminin ev sahipliğinde Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü nedeniyle 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda program gerçekleştirilecek program için Dernek Başkanı Zülküf Eta, Başkan Yardımcısı Yusuf Satık ve Yönetim Kurulu Üyesi Servet Efe Erzurum’a giderek Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Ankara’da olması nedeniyle onun adına Özel Kalem Müdürü Mehmet Bektaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Araştırmacı Yazar ve Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Kurucu Başkanı ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Zekiye Çomaklı’yı davet etti.

KONSER VE DANS GÖSTERİLERİ

Sunuculuğunu Adavapuru Şakir ve Komedyen Arif Arifoğulları’nın üstleneceği kutlama programı kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Özcan Türe, Erzurumlu sanatçılar Yavuz Değirmenci, Murat Cinisli, Levent Taştan, Yıldırım Gömleksiz sahne alacak. Ayrıca Erzurum Bar Ekibi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterileri de geceye renk katacak.