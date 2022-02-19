“Model Fabrika’nın ana hedefi verimlilik artışıdır”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Kocaeli'de bir yıl içinde kurulması planlanan ‘Model Fabrika’ ile işletmelerin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Model Fabrika ile ilgili yaptığı açıklamasında Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji kenti kimliğiyle ön plana çıktığını belirten Vali Seddar Yavuz, “Ülkenin dış ticaret hacminin yüzde 18'i Kocaeli'den gerçekleşiyor. Salgın koşullarına rağmen Organize Sanayi Bölgelerindeki üretim, istihdam sürekli arttı, artmaya da devam ediyor. Bu noktada Kocaeli, özellikle nitelikli insan gücünün ve girişimci ruhun üst seviyeye çıktığı illerden birisidir” dedi.

“2022’DE YENİ REKORLARI BEKLİYORUZ”

Kocaeli’den dünyanın gelişmiş ülkelerine makine ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz; 2021 yılını rekorlarla kapattık. 2022 yılında da yeni rekorlar bekliyoruz. Bazı OSB'lerimizde yüzde 35'in üzerinde istihdam artışları gerçekleşti. Dolayısıyla 60 bine yakın yeni istihdam oluşturuldu. 2021 yılı; bizim açımızdan üretim, istihdam, ihracat üçgenine baktığımız zaman son derece verimli, başarılı bir yıl olarak kayda geçti” diye konuştu.

“KOCAELİ’DE BİR EKSİKLİKTİ”

Kentte Model Fabrika kurulacağını belirten Vali Yavuz, “Model Fabrika ile yalın üretim ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı iş gücüyle daha fazla ve daha kaliteli üretim gerçekleştirilecek. Bu bağlamda Model Fabrika’nın kurulmasıyla özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tesislerinde, fabrikalarımızda uzmanlar tarafından iş akımı takip edilecek ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulunacaktır. Model Fabrika, Kocaeli'de bir eksiklikti. Bütün makine ve donanımlarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız karşılayacak. Yer ve bina konusunu da mahalli imkanlarla çözeceğiz. Bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve yerelde bizleri destekleyen kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN PROTOTİPİNİ DE ÜRETECEĞİZ”

Yüksek teknoloji ürünleri Model Fabrika aracılığıyla üretmeyi planladıklarını belirten Vali Yavuz, “Bu sayede hem model fabrikada üretim yapılacak hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda önemli bir adım atılacak. Bakanlığın belirlediği bir takvim var. Model fabrikanın anonim şirket yapılanması kapsamında en geç bir yıl içerisinde hizmete açılması hedefleniyor. Kocaeli, yüksek teknoloji kullanan bir şehir. KOBİ'lerimiz var. Bu makineleri, tek başına küçük ve orta ölçekli işletmelerin alması mümkün değil. Daha önemli husus; üretilmesi planlanan herhangi bir ürünün prototipini de burada üreteceğiz. Önemli olan bir şey üretmek değil, bunların testlerini de yapabiliyor olmak” şeklinde konuştu.

“ANA GAYEMİZ VERİMLİLİK ARTIŞIDIR”

Sanayide dijital dönüşüme vurgu yapan Vali Yavuz; Dünyada örneklerine baktığımızda daha önce iş akımı itibarıyla 'Yerim dar, daha az ürün üretiyorum, birimim düşük' diyen işletmelere bu Model Fabrika aracılığıyla yapılan çalışmalarda alan kazandırıldığı, birim alanda daha fazla üretim yapıldığı gibi sonuçlarla karşı karşıyayız. Bunu sanayimiz test etmiş durumda. Özellikle Ankara'daki model fabrika bu konudaki tecrübelerini paylaşıyor. Bu anlamda sanayicimiz, direkt verimlilik artırmak yöntemiyle maliyetleri düşürecek ve rekabet gücünü artıracaktır. Önemli olan bu üretim esnasında ayakta kalabilmek. Bunun yolu; yalın üretim ve dijitalleşme, yani verimlilikten geçiyor. Model Fabrika’nın kurulmasının ana hedefi verimlilik artışıdır" ifadelerinde bulundu.