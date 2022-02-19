Brisa, İzmit Fabrikası için ‘geçici işçi’ arıyor

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, doğrudan ve dolaylı sağladığı istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Brisa, Alikahya, İzmit’te yerleşik fabrikasının üretim bölümünde geçici işçi istihdam edeceğini duyurdu.
FABRİKAYA YAKIN GÜZERGAHTA İKAMET
Adaylardan “Meslek Yüksek Okulu, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olma” ve “İzmit fabrikasına yakın olan servis güzergâhlarında ikamet etme” ön niteliklerini taşımaları bekleniyor. Bu ön nitelikleri eksiksiz karşılayan adaylar, http://www.brisa.com.tr veya https://www.sabanci.com/tr adreslerinde insan kaynakları bölümünde “Geçici Üretim İşçisi” ilanlarından sadece birinde ilgili alanları doldurarak başvurularını yapabilirler. Başvuru sahipleri katılacakları test ve mülakatlarda başarılı olurlarsa, ihtiyaç kadarı Brisa İzmit fabrikasında geçici olarak istihdam edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.