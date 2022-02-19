19 Şub 2022 - 17:25- Ekonomi G: 19 Şub 2022 - 17:26

Brisa, İzmit Fabrikası için ‘geçici işçi’ arıyor

Türkiye’nin güçlü sanayi şirketlerinden Brisa, İzmit Fabrikası’nda görevlendirilmek üzere geçici işçi istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular dün (18 Şubat) itibariyle alınmaya başlandı
Brisa, İzmit Fabrikası için ‘geçici işçi’ arıyor mask

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, doğrudan ve dolaylı sağladığı istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Brisa, Alikahya, İzmit’te yerleşik fabrikasının üretim bölümünde geçici işçi istihdam edeceğini duyurdu.

FABRİKAYA YAKIN GÜZERGAHTA İKAMET

Adaylardan “Meslek Yüksek Okulu, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olma” ve “İzmit fabrikasına yakın olan servis güzergâhlarında ikamet etme” ön niteliklerini taşımaları bekleniyor. Bu ön nitelikleri eksiksiz karşılayan adaylar, http://www.brisa.com.tr veya https://www.sabanci.com/tr  adreslerinde insan kaynakları bölümünde “Geçici Üretim İşçisi” ilanlarından sadece birinde ilgili alanları doldurarak başvurularını yapabilirler. Başvuru sahipleri katılacakları test ve mülakatlarda başarılı olurlarsa, ihtiyaç kadarı Brisa İzmit fabrikasında geçici olarak istihdam edilecek.

19 Şub 2022 - 17:25 - Ekonomi

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