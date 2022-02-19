Hekim Birliği Sendikası 7 talebini sıraladı

Hekimler Birliği Sendikası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Biz hekimler sağlık sisteminin temel unsuru olduğundan; bir hekim öldürüldüğünde, bir hekim şiddete uğradığında, bir hekim istifa ettiğinde, bir hekim yurtdışına göç ettiğinde, bir hekim kamu hizmeti vermekten çekindiğinde, bir hekim kendisini geliştirmeye imkan bulamadığında, bir hekim tükendiğinde, bir hekim nefes alamadığında bunun zararını biz hekimler kadar hatta bizden daha fazla, tüm hastalarımız, tüm milletimiz yaşamaktadır.

“MÜCADELE ZAMANI GELDİ”

Halbuki hakkı verilen ve mesleğini hakkıyla yapabilen bir hekim, sağlıklı ve güven duyan bir toplum demektir. Bu memleketin evladı olan biz hekimler için bu değersizleştirmeye, bu tükenmeye artık dur demenin zamanı geldi. Sosyal Hukuk Devleti içerisinde meşru haklarımızı aramanın zamanı geldi. Biz hekimler için hekimlik için ülkemiz için birlik olma ve mücadele zamanı geldi.”

HEKİMLER BİRLİĞİ SENDİKASI’NIN TALEPLERİ (DİŞİ VE TAKOZ)

1- Şiddetle mücadelede etkin yasa oluşturulması ve önleyici tedbirlerin alınması,

2- Hekimlik mesleğinin icrasında temel şartların karşılanması ve daha önce duyurduğumuz hakkıyla görev koşullarının sağlanması,

3- Tıbbi uygulamadan kaynaklanan zararların kast olmadıkça hekime rücu edilmemesi ve hasta zararlarının sigorta ve katkı pay fonlarından karşılanması,

4- Stratejik personel olarak tanımlanan hekim ve diş hekimleri için ayrı bir özlük yasasının çıkarılarak müsteşar düzeyinde maaş verilmesi, iş güçlüğü zammının asgari 50 bin puan olarak belirlenmesi, özel hizmet tazminatının %100 oranında arttırılması, ek göstergenin 10 bin 800 olması,

5- Sabit ödemenin dağıtılacak ek ödemeden düşülmemesi ve nöbet ücretlerinin yüzde 100 arttırılması,

6- SUT tarifelerinin güncellenerek her yıl en az enflasyon oranında, ASM cari gider kayıpları yerine konarak her yıl (elektrik, personel, sarf gibi) giderlerin artış ortalaması oranında arttırılması,

7- Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ve stratejik personel özlük yasası, aile hekimliği gibi hekimlik uygulamaları ile ilgili mevzuatın ilgili STK’lar ile belirlenmesi.