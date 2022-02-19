Koçak: Altı benzemez bakın neymiş?

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Yerel Yönetimler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada muhalefet partiler masasına göndermede bulunarak altı benzemez ifadelerini kullanmış ve ülkeyi bölemeyeceklerini söylemişti. Merdan’a cevap veren CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, “ AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile bir araya gelinerek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin paylaşıldığı tarihi gün hakkında rahatsızlığını dile getirmiş, yine kutuplaştırıcı dilin peşine düşmüştür. Altı siyasi liderin güçlü temel ilkeler çevresinde bir araya gelmesi, sanırız ki sizleri bu talihsiz açıklamalara itmiştir” dedi.

“SALTANATA SON VERECEK ALTI LİDER”

Açıklamasını sürdüren Koçak, “Saraydan yönetilen bir ülke de demokrasiden kimler bahsedebilir? Halkın egemenliği temeline dayalı yönetim biçimi diye ilkokulda öğretilir demokrasi. Ülke sınırları içinde yaşayan herkesin yöneticilerini seçme, yeri geldiğinde ülkesinin yönetiminde söz sahibi olma hakkıdır, demokrasi. Türkiye de yok edilen demokrasiyi yeniden inşa etmek için 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' demiştir, Altı kendini bilen, ülke geleceği için saltanatınıza son verecek, lider” ifadelerini kullandı.

“ALTI KENDİNİ BİLEN”

Koçak son olarak “Kutuplaştırıcı dilden ve ötekileştirmeden uzak durulması gerektiğini dile getiren bu altı lider, ülkenin geleceği için gelmiştir bir araya. 'Geleceği' diyoruz çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz kendi ülkelerinde mutlu olabileceğini düşünmüyor. Doktoru, mühendisi, avukatı, öğretmeni yaşam hakkı için ülkeyi terk ediyor. İşçi sınıfı yoksulluğa terk edilmiş, çiftçisi üretemez olmuş, esnafı kan ağlayan ülke insanı için geliyor 'Altı kendini bilen lider'. Onun için Teoriyle Pratiği tutarsız söylemlerden kaçınmanızda fayda görüyoruz. Yönetim şekliniz itibariyle demokrasi söyleminden epey uzakta kalıyorsunuz” şeklinde konuştu.