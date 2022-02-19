19 Şub 2022 - 17:27- Kültür-Sanat G: 19 Şub 2022 - 17:29

Fotoğrafı okuma etkinliği beğenildi

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin tarafından Cuma akşamları düzenlenen, fotoğraf söyleşilerinin bu haftaki konuğu Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Araştırma görevlisi Ali Fuat Altın oldu
Fotoğrafı okuma etkinliği beğenildi mask

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin her hafta düzenlediği söyleşilerin bir diğeri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Fotoğraf okuma alanında yapılan etkinlikte, Üyelerin getirdiği fotoğraflar üzerinde yorumlar yapan Ali Fuat Altın, üyelere önemli bilgiler aktardı. Tek tek fotoğrafların olumlu ve olumsuz yönlerini izleyenlere örneklerle anlatan Aytın, etkinliğe katılanlara fotoğrafla ilgili önemli bilgilerini aktardı. Programa katılanlar içinde faydalı bir söyleşi halin dönüşen etkinlik Ali Fuat Altın’ın anekdotlarla da keyifli hale dönüştü.

19 Şub 2022 - 17:27 - Kültür-Sanat

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