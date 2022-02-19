Fotoğrafı okuma etkinliği beğenildi

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin her hafta düzenlediği söyleşilerin bir diğeri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Fotoğraf okuma alanında yapılan etkinlikte, Üyelerin getirdiği fotoğraflar üzerinde yorumlar yapan Ali Fuat Altın, üyelere önemli bilgiler aktardı. Tek tek fotoğrafların olumlu ve olumsuz yönlerini izleyenlere örneklerle anlatan Aytın, etkinliğe katılanlara fotoğrafla ilgili önemli bilgilerini aktardı. Programa katılanlar içinde faydalı bir söyleşi halin dönüşen etkinlik Ali Fuat Altın’ın anekdotlarla da keyifli hale dönüştü.