Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin her hafta düzenlediği söyleşilerin bir diğeri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Fotoğraf okuma alanında yapılan etkinlikte, Üyelerin getirdiği fotoğraflar üzerinde yorumlar yapan Ali Fuat Altın, üyelere önemli bilgiler aktardı. Tek tek fotoğrafların olumlu ve olumsuz yönlerini izleyenlere örneklerle anlatan Aytın, etkinliğe katılanlara fotoğrafla ilgili önemli bilgilerini aktardı. Programa katılanlar içinde faydalı bir söyleşi halin dönüşen etkinlik Ali Fuat Altın’ın anekdotlarla da keyifli hale dönüştü.
19 Şub 2022 - 17:27- Kültür-Sanat Güncelleme: 19 Şub 2022 - 17:29
Fotoğrafı okuma etkinliği beğenildi
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin tarafından Cuma akşamları düzenlenen, fotoğraf söyleşilerinin bu haftaki konuğu Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Araştırma görevlisi Ali Fuat Altın oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.