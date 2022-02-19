19 Şub 2022 - 17:28- Gündem G: 19 Şub 2022 - 17:29

Yığılcalılar Başhekim Hüseyin Şaşkın'ı ziyaret etti

Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyeleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin'i ziyaret etti.
Yığılcalılar Başhekim Hüseyin Şaşkın'ı ziyaret etti mask

Kocaeli Yığılcalılar Derneği il genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyeleri Recep Turgut ve Muhammet Akbaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın'a ziyaret etti. Dernek Başkanı Keleş, pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini ve en büyük teşekkürü sağlıkçıların hakkettiğini dile getirerek, Başhekim Şaşkın nezdinde tüm sağlık camiasına teşekkür etti.
Başkan Keleş ve Yönetim Kurulu üyeleri Başhekim Şaşkın'a ilgi, alaka ve misafir perdeliklerinden ötürü teşekkür ettiler.

19 Şub 2022 - 17:28 - Gündem

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