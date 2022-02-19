Yığılcalılar Başhekim Hüseyin Şaşkın'ı ziyaret etti

Kocaeli Yığılcalılar Derneği il genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyeleri Recep Turgut ve Muhammet Akbaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın'a ziyaret etti. Dernek Başkanı Keleş, pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini ve en büyük teşekkürü sağlıkçıların hakkettiğini dile getirerek, Başhekim Şaşkın nezdinde tüm sağlık camiasına teşekkür etti.
Başkan Keleş ve Yönetim Kurulu üyeleri Başhekim Şaşkın'a ilgi, alaka ve misafir perdeliklerinden ötürü teşekkür ettiler.
Kocaeli Yığılcalılar Derneği il genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyeleri Recep Turgut ve Muhammet Akbaş, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın'a ziyaret etti. Dernek Başkanı Keleş, pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini ve en büyük teşekkürü sağlıkçıların hakkettiğini dile getirerek, Başhekim Şaşkın nezdinde tüm sağlık camiasına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.