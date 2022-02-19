Lokman Aydemir taraftarları çıkan sonuca tepki gösterdi

İki adayın yarıştığı Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nda S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir ile yarışan mevcut Başkan Mustafa Kurt 259 oy olarak güven tazeledi. Diğer aday Lokman Aydemir ise 245 oy aldı. Aydemir taraftarları çıkan sonuca tepki gösterdi. İki grup arasında ise gerginlik yaşandı.