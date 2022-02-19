19 Şub 2022 - 17:37- Gündem G: 19 Şub 2022 - 17:42

Lokman Aydemir taraftarları çıkan sonuca tepki gösterdi
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İki adayın yarıştığı Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nda S.S. 5 NO’lu Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir ile yarışan mevcut Başkan Mustafa Kurt 259 oy olarak güven tazeledi. Diğer aday Lokman Aydemir ise 245 oy aldı. Aydemir taraftarları çıkan sonuca tepki gösterdi. İki grup arasında ise gerginlik yaşandı.

19 Şub 2022 - 17:37 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Akıllı Ol - Mustafa kurttun köpekleri itleri serefsizleri anca 15 yasındaki cocuga gücünüz yetiyo dua edinki o cocuga şiddette bulunmadınız yoksa hiç biriniz ordan elinizi kolunuzu sallayarak cıkamazdınız bitarafınıza sokardım bu kadar net konuşuyorum siz kimsiniz lannn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 20:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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