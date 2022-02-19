Gökhan Tilki: “Çevre mevzuatı istenilen seviyeye gelmedi”

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 5. olağan genel kurulu Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No 67/1 adresinde bulunan oda binasında gerçekleşti. Kongreye Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, davetliler ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda ilk söz alan mevcut başkan Gökhan Tilki, “Pandemi şartlarından dolayı çok zor bir 2 yıl geçirdik. Türkiye’de genç nüfus oranı yüzde 28 seviyelerindedir. Malum işsizlik problemi hayatımızın her anlamında devam etmektedir. Meslektaşlarımızı mezun olduklarında hayatlarını kurmaya çalışırken birçok defa düşünmek zorunda kalıyor. Bir yandan kredi borçlarıyla mücadele ederken diğer yandan da iş arıyorlar” dedi.

İklim değişikliği büyük bir yük getirmekte

Tilki, “Tüm sorunların yanında da maalesef çevre sektöründe de maalesef tam olarak güçlü olmayışımızdan dolayı meslektaşlarımıza bu ücret reva görülmekte. Asgari ücret meslektaşlarımıza utanmadan sıkılmadan bu asgari ücret teklif ediliyor. Türkiye ekonomik koşulları bir yandan, bir yandan da bakış açısı olarak düşünüyoruz. Hiçbir şey tek başına problem haline gelmiyor maalesef. Bizim gördüğümüz en önemli problem çevre sektörünün çevre mevzuatının kuşkusuz bu ülkede halen istenilen seviyeye gelmemesidir. Son yıllarda etkisi altına alan ve daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği bizi ekonomik ve çevresel tahripler açısından da büyük bir yük getirmekte” dedi.

Takipçisi olacağız

Son olarak Tilki, “Ülke olarak Paris İklim Anlaşmamamızı imzaladık. Evet, bu bizim için önemli bir adım ama bu yeterli değil. Saha uygulamalarına da bir an önce başlandığını görmek istemekteyiz. Burada en büyük pay meslektaşlarımıza ait olacaktır. Kocaeli yerelindeki sorunlarından bahsedecek olursak hali hazırdaki depolama sahalarıyla alakalı evsel çöpün depolama sahaları ile ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Bundan sonra hem meslek haklarımız, hem yerel hem de ülke çapında yaşanan çevre sorunlarının Kocaeli Şubesi olarak takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Topluma dokunmamız gerekiyor

Gökhan Tilki’nin ardından söz alan Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman ise, “Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Odamız meslektaşlarımızın haklarını korumak için yaptığı çalışmalara devam edecektir. Bunu yapabilmemiz için belirli bir güce ihtiyacımız vardır. Bu güç odamızın ve mesleğimizin saygınlığından geliyor. Saygınlığımızı ve gücümüzü arttırmak için topluma dokunmamız gerekiyor. Öncelikli hedefimiz topluma dokunarak oradaki karşılığımızı iyi oturtmamız gerekiyor. Doğru çevre politikaları üretmemiz ve yanlış çevre politikaları karşısında söz söylemeliyiz. Biz bunları doğru yaparsak toplum nezdinde bir saygınlığımız oluyor” dedi. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası’nın başkanlık seçimi ise Pazar günü saat 09:00’da oda binasında gerçekleştirilecek. Kongreye mevcut başkan Gökhan Tilki’nin tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Yönetim Kurulu Asil Adaylar

Gökhan Tilki

Begüm Bay

Murat Sancak

Zeynep Soyer

Ediz Uyanık

Tuğba Coşkun Eroğlu

Bahar Yünyeli