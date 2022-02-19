19 Şub 2022 - 20:43- Asayiş G: 19 Şub 2022 - 20:46

6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 gün önce işe gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan şahsın kafasını dinlemek için otelde kaldığı ortaya çıktı.
6 gündür kayıptı, kafa dinlemek için otelde kalmış mask

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de ailesiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki Mümin Özdemir, yeni bir iş buldu. 6 gün önce iş başı yapmak üzere evden çıkan Özdemir’e ailesi yarım saat sonra ulaşamadı. Özdemir’in akşam da eve gelmemesi üzerine endişelenen aile, soluğu polis merkezinde aldı. 6 gündür kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Özdemir, gece saatlerinde dayısının evine gitti. Özdemir’in kafasını dinlemek için 6 gün boyunca otelde kaldığı ortaya çıktı.

Oğlunun ortadan kaybolduğu zaman başına bir şey geldiğini düşünerek endişelenen baba Hasan Özdemir, “Kendisi geldi. ‘Bu zamana kadar neredeydin?’ diye sorduk. ‘Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum‘ dedi. Ondan sonra otele geçmiş, 6 gün boyunca otelde kalmış. Dışarıya sadece yemek yemek için çıkmış, sonra tekrar otele girmiş. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Çok şükür herhangi bir darp izi de yok. Gece saatlerinde dayısına gitmiş. Dayısının oğlu bize haber verdi. Sağ salim geldiği için çok sevindik. Ama bir yandan da üzüldük. 6 gün boyunca gelmediği için çok üzüldük. Ablası gitti dayısından aldı. Karakola gidip ifade verdi” dedi.

19 Şub 2022 - 20:43 - Asayiş

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