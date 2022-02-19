19 Şub 2022 - 20:50- Gündem G: 19 Şub 2022 - 20:52

Bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Şubat 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 278 kişi hayatını kaybetti.

Bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Şubat verilerine göre, 462 bin 252 test yapıldı. Son 24 saatte, 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi. Bugün 96 bin 664 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı” dedi.

19 Şub 2022 - 20:50 - Gündem

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