Ah Körfez ah

Kocaelispor tam toparlandı derken, Tuzla’da kazanamadı. Maça iyi başlayan ekip, sonunu getiremedi. Şimdi yine aynı sahada İstanbulspor’a konuk olacağız

İyi başladık ama, devrede golü bulamadık

8’de sol kanattan yapılan ortada yerden seken topu savunma kornere gönderdi, kullanılan korner sonrasında Benhur'un çektiği şutta top kalecide kaldı. Sonra oyun uzun süre rölantiye girdi. 32’deTuzlaspor'da Ezeh'in şutunda top savunmadan sekip kornere çıktı. 33’te Kocaelispor yakaladığı kontra-atakta rakip ceza sahasına kadar sokuldu ama finali yapamadı. 45’te Benhur'un şutunda yerden seken topu kaleci Emre son anda kornere tokatladı. Devre golsüz sona erdi ama etkili olan taraf Kocaelispor’du.

Üst üste 3.deplasmanda İstanbul deplasmanına gidiyoruz

Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran iki takımdan konuk Kocaelispor da, Tuzla da öne geçemedi. Ataklarını sıklaştıran Kocaelispor galibiyeti aradı. Zaten sahaya eksik çıkan Tuzla ise iyice kapandı ve 1 puanı aldı. Kocaelispor yeniden kabus dolu bir günü geride bıraktı. Teknik patron Mehmet Altıparmak’la üçüncü maçta ilk beraberliği alan takım, taraftarını üzdü. Üst üste 3.deplasmanında, ikinci kez İstanbul’a gidecek Kocaelispor, bu maçı da İstanbulspor ile dünkü statta oynayacak.