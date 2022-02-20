Sokak ortasında silahla vuruldu

Olay, İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi Şevketbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T sokak ortasında silahla vurularak yere yığıldı. Ateş eden kişi ya da kişiler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. E.T’yi yaralı vaziyette görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden vurulan E.T., sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde kovanlar araştırıldı. Mermilerden birinin sokak üzerinde bulunan otomobilin ön camına isabet ettiği görüldü. Araç sahibinin kim olduğu henüz tespit edilemedi. Polis ekipleri, E.T.’yi vuran kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
Olay, İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi Şevketbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T sokak ortasında silahla vurularak yere yığıldı. Ateş eden kişi ya da kişiler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. E.T’yi yaralı vaziyette görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden vurulan E.T., sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mehmet Kurt - Kimse muhalefet yaptığımı düşünmesin ama gerçekten 20 senede hırsızlık cinayet sahtekarlık kadına şiddet çocuk istismarı çok arttı evet eskiden de vardı ama bu kadar değil şehirlere göçler kültür farklılıkları değişik yaşam tarzları liyakatsiz yönetimler eğitimde düşen seviye hukuksuzluk bağımsız olamayan yargı maalesef ülkemizin sonunu getiriyor bu hatalardan bir an önce dönülmeli yoksa sonuç çok kötü olacak.
Murat - Kimin cebinden ne taşıdiğı belli degil! Her gün bir yerde silahla, bıçakla vurulma olayları! Yavaş yavaş mafyavari olayların yaşandığı bir yer olmaya başladı gibi bunun önlemleri acilen alınmalı diye dusunuyorum. Özellikle Gebze ve İzmit ilçelerine ağırlık verilmeli. Basta yol kontrolleri üst ve araç aramaları çok sık yapilmaya başlanmalı.
OF’lu - HER GÜN CİNAYET, HER GÜN KOCAELİ’nin BİR BÖLGESİNDE CESET…
Hakan - Devlet nerde yoksa biz texas damı yaşıyoruzzz
erol demirbek TÜRK - bu 20 yıllık dönem ülkenin en her bakımdan en kötü dönemi oldu çocuk tecavüzleri okullarda bile oldu , kurşunlamalar sıradan , öldürüp oraya buraya atmalar hırsızlıklar ...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.