Kocaeli’de spora 250 milyonluk yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde güç, heyecan ve adrenalin dolu müsabakalara sahne olan Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası açılış seremonisiyle devam etti. Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılıyor.

GENİŞ KATILIM

Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası açılış seremonisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve sporseverler katıldı.

‘’BÜYÜKAKIN’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’’

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk açılış seremonisinde yaptığı konuşmada şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. İl Müdürü Aktürk, “Gençlerimiz ile yürüdüğümüz ve yürümeye devam ettiğimiz bu yolda her daim desteklerini yanımızda hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın beyefendiye bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Federasyon Başkanımıza, bu şampiyonada emek veren tüm spor kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Müsabakalarda yer alacak sporcularımıza başarılar diliyorum. Her daim başarılı olsunlar” ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI TÜRK CUMHURİYETLERİ ŞAMPİYONASI

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonasını Kocaeli’nde yapılmasından öncelikli olarak gurur duyduğunun altını çizen Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, “Sebebi ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Başkanım eski bir kick bokscudur. Ev sahipliğini yapan, bu turnuvaya emek veren birinin belediye başkanı olması, kick boks camiasının içinden gelen biri olması, hakikaten büyük kick boks ailesinin başarısıdır. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine aynı zamanda çok teşekkür ederim. Kocaeli büyük bir şehir, bir spor kenti. Çok iyi şampiyonları var. Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sayın başkanımızla görüşürken, çok büyük bir Türkiye Şampiyonası ve ayrıca uluslararası Türk Cumhuriyetleri Şampiyonasını Kocaeli’ne ev sahipliği için sunduk. Tahir başkanımız da kabul etti. Kick boks camiası adına başkanıma bütün seyircilerin huzurlarında vermiş oldukları destekten dolayı tekrar teşekkür ediyor, bütün personeline saygılarımı sunuyorum. Ayrıca Gençlik Spor İl Müdürümüze ve personeline bize göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

BİR ŞAMPİYONAYA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şampiyonanın Kocaeli’nde yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "2021 yılı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 60'ın üzerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Sporun başkenti bu şehirde geçtiğimiz günlerde Türkiye Karate Şampiyonamız vardı. Bugün de Kick Boks Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizim için ayrı bir gurur meselesi" dedi.

AŞKIN KAHVECİ’YE TEŞEKKÜR

Kocaeli’nde kick boks deyince akla ilk gelen Aşkın Kahveci Hocayı yanına davet eden Başkan Büyükakın, “Aşkın hocam burada. Hocamı bu kentte bu sporla ve bu sporu yapan herkes bilir. Biz zamanında hocamızın yanında tekvandoya gittiğimiz kadar çalıştık. Sadece o kadar kalabildik. Bu kent kendisine çok şey borçlu. Hocamız gibi diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Bu kentteki birçok sporcunun da hocalığını yapmıştır. Kendisine emeğine binayen çok teşekkür ediyorum.” dedi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE TOPLAM 250 MİLYON DESTEK

Kocaeli’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hem sayısı hem de sıklığı artacak spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya ve sporcuların önünü açmaya devam edeceğini belirten Başkan Büyükakın, “Şu ana kadar sadece 2021 yılı için amatör spor kulüplerine 32 milyon liralık destek verdik. Yine kazandırdığımız tesis sayısı 2021 yılı için söylüyorum 17 tane. Bunların hepsi sporunun hizmetine sunulmak üzere bu şehirde yapıldı. Hem amatör spora verilen destek hem de spor tesislerini alt alta koyduğumuzda da 250 milyon TL'ye yaklaşan bir desteğimiz oldu. İşte Kocaeli bu yüzden sporun başkenti diye gururla söylüyoruz.’’ açıklamasını yaptı.

‘’KOCAELİ'NDE SİZLERİ AĞIRLARIZ’’

Tüm sporculara başkentlik etmek üzere Kocaeli'ye davet eden Başkan Büyükakın, “Tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız. Az önce federasyon başkanımızla da konuştuk. Uluslararası tüm Türk Cumhuriyetleri devletlerinin sporcularının katılacağı bir kick boks şampiyonasına ev sahipliği yapalım dediler. Başımız üstüne Kocaeli'nde sizleri ağırlarız. Ben bir kez daha bu organizasyonda emeği geçen başta federasyon başkanımız, spor il müdürümüz ile diğer kuruluşlar ve Büyükşehir Belediyemiz çalışma arkadaşlarımız ile Kağıtspor’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılı bir şampiyona olması için teknik ekiplere ve sporcularımıza hayırlı müsabakalar diliyorum” dedi. Protokol üyelerine Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kick Boks eldiveni takdim etti ve toplu fotoğraf çekildi.